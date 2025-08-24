Ngắm "hoa hậu" khối Gìn giữ hòa bình tham gia diễu binh 2/9

Thiếu úy Hà Lê Bảo Ngân (SN 2003), hiện đang tham gia diễu binh khối Gìn giữ hòa bình kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Với vẻ ngoài trẻ trung và gương mặt xinh đẹp, Bảo Ngân đã được các chị em ưu ái gọi là "hoa hậu của khối".

Được biết, Bảo Ngân hiện đang công tác tại đoàn văn công Quân khu 4 (Nghệ An), với vai trò diễn viên múa.

Ngân chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô được vinh dự tham gia diễu binh. Trong quá trình tập luyện, cô đã gặp không ít khó khăn do chưa quen với các điều lệnh. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy và sự hỗ trợ từ các chị đi trước, Ngân đã nhanh chóng làm quen với kỹ thuật bước đều, đi nghiêm,...

Trong suốt quá trình luyện tập, Ngân cùng các chiến sĩ khác đã phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Họ đã trải qua những ngày nắng gắt như thiêu đốt và những trận mưa to tầm tã, kèm theo cường độ tập luyện cao.

Trong buổi tổng hợp luyện diễu binh và diễu hành diễn ra vào đêm 21/8, Ngân đã chia sẻ về trải nghiệm lần đầu tiên được đứng giữa vòng tay của nhân dân. "Đó là một cảm giác thật sự rất hạnh phúc, khi được khoác trên mình màu áo của khối nữ Gìn giữ hòa bình, bước đi giữa sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của đồng bào", Ngân bày tỏ.

"Chắc chắn rằng, đó là kỷ niệm ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình", nữ thiếu úy cho hay.

Bảo Ngân cho biết thêm, khi hay tin con gái tham gia diễu binh A80, bố mẹ cô rất tự hào và ủng hộ hết mình. "Bố mẹ mong mình ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. Nhất định vào ngày 2/9, gia đình sẽ ra Hà Nội để cổ vũ cho con gái", Ngân chia sẻ.

Vào 20h tối nay, 24/8, Bảo Ngân cùng các chiến sĩ tham gia chương trình A80 sẽ tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh và diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình.