Nữ biker tử nạn sau khi đăng dòng trạng thái bất an

Karen, 25 tuổi, nổi tiếng với những pha lái xe mạo hiểm và phong cách thời trang hở bạo. Ảnh: Jam Press

Theo NY Post, nữ biker Karen Sofia Quiroz Ramirez, 25 tuổi, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Bikergirl, thiệt mạng hôm 26/11 tại Floridablanca, miền bắc Colombia, sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Truyền thông địa phương đưa tin Ramirez đang điều khiển xe máy chen giữa hai ôtô thì mất lái, va vào một xe rồi bị cuốn vào gầm xe tải ở phía còn lại. Lực lượng cứu hộ xác nhận cô tử vong tại chỗ.

Cô nổi tiếng với những video lái xe thả 2 tay, chỉ mặc áo bra, không mang áo giáp bảo hộ và thực hiện nhiều pha mạo hiểm. Trước khi gặp nạn vài giờ, Ramirez đăng lên trang cá nhân hơn 45.000 người theo dõi dòng trạng thái: "Hy vọng tôi không bị tai nạn vì đang chạy xe mà không đeo kính", khiến cộng đồng mạng rùng mình khi sự cố xảy ra đúng như lo lắng của cô.

Nữ biker Karen lúc sinh thời. Ảnh: Jam Press

Giới chức Colombia cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Ông Jahir Andres Castellanos Prada, đại diện cơ quan giao thông, cho hay giả thuyết ban đầu là nạn nhân đi giữa hai xe nên không kịp xử lý tình huống. Công tố viên sẽ thu thập lời khai nhân chứng, trích xuất camera và đánh giá trách nhiệm của các tài xế liên quan.

Cái chết của Ramirez gây chấn động cộng đồng người yêu xe máy mạo hiểm tại Colombia, nơi cô được biết đến như một trong những gương mặt táo bạo nhất mạng xã hội.