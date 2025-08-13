Đi bộ từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Anh Tú, 41 tuổi, ở TP HCM cho biết ý tưởng về chuyến đi này ra đời sau khi tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Không khí của buổi lễ thôi thúc anh thực hiện một hành trình ý nghĩa cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. "Tôi muốn đi bộ để cảm nhận đất nước và con người một cách trọn vẹn", anh nói.

Chưa có kinh nghiệm đi bộ đường dài nên anh Tú biết mình cần có người đồng hành bởi quãng đường hơn 1.700 km, dự kiến kéo dài ba tháng sẽ không dễ dàng.

Khi chia sẻ kế hoạch, nhiều người bạn nói anh "viển vông", số khác tỏ ra thích nhưng không thể tham gia do thể lực yếu hoặc bận công việc, gia đình.

Tưởng chừng phải lên đường một mình, anh nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Xuân Duy, 21 tuổi, sinh viên quê Nam Định, mong muốn được đồng hành. Sau vài cuộc trao đổi, Duy bay vào TP HCM để cùng anh Tú chinh phục thử thách.

"Tôi còn trẻ và muốn khám phá đất nước theo cách riêng. May mắn gặp được anh Tú, một người cùng chung chí hướng", Duy nói.

Nguyễn Xuân Duy (trái) và anh Cao Lê Tuấn Tú trên chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt, khởi hành từ TP HCM ngày 5/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cả hai dành thời gian ngắn để rèn luyện thể lực. Hành trang là hai chiếc balo nặng khoảng 10 kg, gồm quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc men, áo mưa, đồ ăn dự phòng và một chiếc lều nhỏ phòng khi không tìm được nhà nghỉ có chỗ nghỉ. Chi phí chuyến đi do họ tự chi trả.

Ngày 5/6, cả hai cắm lá cờ đỏ sao vàng lên balo, xuất phát từ Dinh Độc Lập, đi theo hướng Quốc lộ 1A. "Tôi chọn ngày 5/6, trùng ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, làm cột mốc để bắt đầu hành trình của mình", anh Tú nói.

Những ngày đầu tiên là thử thách khắc nghiệt nhất. Cơ thể chưa quen với cường độ vận động cao, đôi chân nhanh chóng phồng rộp, đau nhức. Mỗi ngày, họ đi bộ hơn 20 km trong 10-12 tiếng nên chiếc balo 10 kg trở thành "quả núi" trên vai. Tối đến, anh Tú lại lo tìm nhà nghỉ trên ứng dụng để có giá tốt nhất.

"Tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên thấm thía sự gian nan", anh Tú nói.

Họ phải đối mặt với cái nắng như thiêu như đốt của miền Trung, có lúc lên đến 40 độ C. Hơi nóng từ mặt đường nhựa phả lên hầm hập khiến cả hai kiệt sức, phải dừng nghỉ liên tục. Những con dốc cao vắt kiệt sức lực, bắp chân căng cứng, lưng mỏi nhừ. "Mệt nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, chỉ động viên nhau cố bước tiếp", anh Tú kể.

Qua 20 ngày đầu, cơ thể họ dần thích nghi. Thay vì cảm giác ngao ngán, họ bắt đầu tìm thấy niềm vui trong mỗi bước chân. Đôi chân không còn đau mỏi, nhịp đi đều đặn hơn.

Để đảm bảo tiến độ, họ đặt mục tiêu cứ 1-3 ngày phải đi qua một tỉnh, thành (theo địa giới cũ), riêng các tỉnh rộng như Khánh Hòa, Hà Tĩnh tốn đến 6 ngày. Tại mỗi địa phương, họ cũng ghé thăm các nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử.

Anh Tuấn Tú (bên trái) và người bạn đồng hành Xuân Duy chụp ảnh kỷ niệm ở khi đi bộ đến quê Bác, Nghệ An, đầu tháng 8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Suốt chuyến đi của hai anh em cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Những lời động viên, hỏi thăm từ người lạ đã tiếp thêm sức mạnh. Người cho chai nước, người tặng hộp cơm và cả những em nhỏ đứng đợi hàng giờ bên đường để gửi vài quả xoài, trái bơ trong vườn nhà.

Kỷ niệm khiến cả hai nhớ nhất là cuộc gặp một phụ nữ thu mua phế liệu ở Quảng Trị. Thấy hai chàng trai mồ hôi nhễ nhại, bà ngỡ họ gặp khó khăn nên lục khắp các túi, định cho tiền.

"Tôi giải thích mãi rằng mình đang đi bộ xuyên Việt, nhưng có lẽ cô nghe nhầm thành 'đi xin việc' nên thương cảm. Trước khi đi, cô còn đưa số điện thoại, dặn nếu cần chỗ ăn ngủ cứ gọi khiến hai anh em trực trào nước mắt", anh Tú kể.

Anh Tú và Duy được người dân tiếp nước trong chuyến hành trình đi bộ từ TP HCM ra Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 11/8, anh Tú và Duy đã qua Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chặng đường còn lại đến Hà Nội khoảng 270 km. Họ dự kiến đến Thủ đô vào ngày 24/8 để tham gia các hoạt động bên lề trước lễ diễu binh.

Nhưng hành trình chưa dừng lại. Cả hai dự định sẽ đạp xe từ Hà Nội trở về TP HCM, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể.

"Đó sẽ là một chuyến đi tri ân. Chúng tôi sẽ quay lại những nơi đã đi qua để cảm ơn những tấm lòng nhân hậu của người dân đã tiếp lửa cho hành trình này", anh nói.

Nhìn lại chặng đường hơn 1.500 km đã qua, cả anh Tú và Xuân Duy thừa nhận có gian nan, nhưng thứ họ nhận lại còn lớn hơn là tình người và sự thấu hiểu sâu sắc hơn về đất nước.

"Dù đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn tự hào là người Việt Nam và sẽ không ngừng tiến bước khi còn có thể", anh Tú nói.