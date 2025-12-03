Anh rể ghen tuông vô cớ, có hành vi cực đoan

Chị tôi kết hôn 10 năm, có hai con 6 và 2 tuổi. Trước khi đến với chị, anh rể từng sống chung với người yêu cũ và bị phản bội. Cú sốc đó để lại ám ảnh khiến anh luôn nghi ngờ, ghen tuông vô cớ trong suốt cuộc hôn nhân. Dù anh chị sống cùng gia đình tôi, sinh hoạt minh bạch, không có dấu hiệu đáng ngờ, anh vẫn thường xuyên hoang tưởng rằng chị có quan hệ ngoài luồng.

Khi còn trong giai đoạn tìm hiểu, một lần nhóm bạn chúng tôi đi hát karaoke, chị song ca với một người bạn nam. Dù mọi người ngồi tách biệt, anh rể nổi cơn ghen, đập vỡ màn hình tivi của quán. Cả nhóm phải làm việc với công an và bồi thường thiệt hại. Có lần bạn bè trò chuyện, nhắc lại chuyện thời sinh viên, một người đùa rằng hồi đó chị "mắc đi hẹn hò" nên vắng mặt. Anh rể nghe vậy liền nổi nóng, về nhà chì chiết chị tôi không có căn cứ.

Gần đây, hành vi ghen tuông của anh càng nặng. Trong buổi sinh nhật bạn thân, dù có cả anh và hai cháu đi cùng, anh vẫn suy diễn rằng người bạn học cũ đang ly thân nói chuyện với chị tôi "có ý đồ", rồi kết luận nhân cách người này tệ nên vợ mới bỏ. Mới nhất, khi chị đi làm mẫu tóc cho spa của bạn, anh gọi điện liên tục, quy chụp chị hẹn hò lén lút với người bạn nam kia.

Tôi lo ngại vấn đề này không chỉ xuất phát từ sang chấn tâm lý, mà có thể liên quan bệnh lý di truyền, bởi bố anh rể từng bị trầm cảm nặng, nhiều lần trốn viện và gây họa.

Dù vậy, chị tôi vẫn chọn nhẫn nhịn, tin rằng mình có thể đồng hành giúp chồng vượt qua. Nhưng mỗi lần anh ghen vô cớ, càng mắng chửi thậm tệ hơn. Có lần anh bóp cổ chị, may tôi có mặt kịp thời do gia đình ở chung. Tôi hiểu chị thương chồng con, nhưng tôi rất lo cho sự an toàn của chị khi nhận thấy anh ngày càng có xu hướng bạo lực, kiểm soát cực đoan.

Tôi có hai băn khoăn mong được tư vấn.

Thứ nhất, tôi từng chia sẻ câu chuyện với bạn thân. Cô ấy cho rằng tôi suy nghĩ tiêu cực, đàn ông thường có tính chiếm hữu nên hay ghen, và nếu chị tôi chưa rời đi nghĩa là vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi từng điều trị trầm cảm, nên khi nghe vậy lại càng hoang mang, tự hỏi liệu cách nhìn của mình có bất thường. Người bình thường có suy nghĩ giống tôi không, hay tôi đang diễn giải vấn đề quá tiêu cực.

Thứ hai, nếu những lo ngại của tôi có cơ sở và anh rể thực sự gặp vấn đề tâm lý hoặc di truyền, liệu có cách nào thuyết phục anh đi khám và điều trị hay không.

Rất mong nhận được ý kiến giúp đỡ.