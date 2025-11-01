Nàng U40 tìm bạn trai “ở rể” và phải thương… 6 con mèo

Tập 1.155 của chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng MC Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho Trần Thị Thanh Nhàn (43 tuổi, TP.HCM), thu ngân nhà hàng và Vũ Tiến Bốn (40 tuổi, quê Thanh Hóa), đầu bếp đang làm việc tại TP.HCM.

Thanh Nhàn tự nhận mình là người nóng tính, sống cảm xúc nhưng chân thành, yêu thương động vật và đặc biệt đam mê nấu nướng. Sau mối tình 4 năm tan vỡ vì bạn trai phản bội, cô chọn sống một mình, tập trung cho công việc và dành tình yêu cho 6 chú mèo đang nuôi.

Đến chương trình, Thanh Nhàn bày tỏ mong muốn tìm được người đàn ông biết chia sẻ, yêu thương động vật và… chấp nhận sống cùng 6 “bé mèo cưng” của mình. Cô kể: “Trước đây, tôi từng được bạn bè giới thiệu cho một người đàn ông thành đạt, nhưng khi biết tôi nuôi mèo, anh ấy bỏ chạy luôn. Vậy nên ai thương tôi thì phải thương luôn 6 con mèo của tôi”.

Về phía đàng trai, Tiến Bốn là người hiền lành, ít nói, sống trách nhiệm và nấu ăn ngon. Anh từng có ba mối tình, trong đó sâu đậm nhất là khi làm việc ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì khoảng cách địa lý, chuyện tình đó không trọn vẹn.

Nghe tiêu chí “thương mèo” của bạn gái, Tiến Bốn hài hước đáp: “Không sao, 10 con anh nuôi cũng được”, khiến cả trường quay bật cười. Anh còn tiết lộ hình mẫu lý tưởng của mình chính là… MC Ngọc Lan.

Khi “mở rào” gặp mặt, cả hai trò chuyện cởi mở. Tiến Bốn cho biết anh đang vận hành một quán ăn ở Thanh Hóa và muốn lập nghiệp lâu dài tại TP.HCM. Biết Thanh Nhàn từng kinh doanh, anh cho rằng cả hai có thể đồng hành, hỗ trợ nhau trong tương lai.

Tuy nhiên, Thanh Nhàn cho biết cô phải chăm sóc mẹ già nên không thể rời TP.HCM, đồng thời thẳng thắn hỏi Tiến Bốn có sẵn sàng “ở rể” không. Nam đầu bếp lập tức đồng ý: “Được em, chuyện đó có gì đâu, miễn là mình sống hạnh phúc với nhau là được”.

Trước cặp đôi có nhiều điểm chung, MC Quyền Linh khuyên cả hai nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội hạnh phúc. Thanh Nhàn sau đó còn thể hiện tài pha chế ngay trên sân khấu, mang lại bầu không khí vui vẻ, gần gũi.

Thế nhưng, ở khoảnh khắc quyết định, chỉ Tiến Bốn bấm nút hẹn hò, trong khi Thanh Nhàn chọn dừng lại. Cô chia sẻ lý do: “Khoảng cách địa lý vẫn là vấn đề và tôi chưa thực sự sẵn sàng, không muốn cho anh ấy hy vọng rồi lại làm anh buồn”.

Màn mai mối bất thành khiến hai MC dù tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cả hai.