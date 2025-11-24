Nam sinh Khánh Hòa giành chiến thắng cuộc thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26

Cuộc thi Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Anh Tú (trường THPT chuyên Bắc Ninh), Lê Quốc Hưng (trường THPT Quảng Trị), Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Đoàn Gia Khánh (trường THPT Hữu Lũng - Lạng Sơn).

Bắt đầu với phần thi Khởi động, Quốc Hưng giành được lợi thế điểm số đầu tiên với 50 điểm, theo sau là Anh Tú, Gia Bảo và Gia Khánh ở cùng vị trí với 30 điểm ở lượt thi cá nhân. Sau đó số điểm đã có sự thay đổi đáng kể, Quốc Hưng đang tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm, theo sau là Anh Tú với 35 điểm, Gia Bảo 30 điểm và Gia Khánh xếp cuối với 25 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 16 chữ cái, ngay sau khi gợi ý đầu tiên xuất hiện, Gia Bảo đã bất ngờ nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác của từ khóa là “Đất Rừng Phương Nam”, vươn lên vị trí thứ 2 với 70 điểm. Dẫn đầu đoàn leo núi hiện tại là Quốc Hưng với 110 điểm, Gia Khánh và Anh Tú ở cùng vị trí với 35 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số trở nên gay cấn hơn. Gia Bảo đã tăng tốc mạnh mẽ lên 180 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi. Quốc Hưng đạt 150 điểm, Anh Tú đạt 135 điểm và xếp cuối là Gia Khánh với 75 điểm.

Tại phần thi Về đích, Gia Bảo lựa chọn 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu, nam sinh không trả lời chính xác, không có thí sinh nhấn chuông giành quyền trả lời câu hỏi. Nam sinh xuất sắc trả lời đúng hai câu hỏi tiếp theo và nâng tổng số điểm hiện tại lên 220 điểm.

Quốc Hưng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, nam sinh không đưa ra câu trả lời đúng, Gia Khánh sau đó rất nhanh đã nhấn chuông giành quyền trả lời và đem về 20 điểm. Nhờ ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối, Quốc Hưng đã xuất sắc trả lời chính xác và kết thúc phần thi với 170 điểm.

Anh Tú lựa chọn 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên nam sinh đã trả lời đúng và đạt được 20 điểm. Đến câu hỏi thứ hai, Quốc Hưng nhấn chuông giành thêm 30 điểm từ tay Anh Tú. Câu hỏi cuối cùng nam sinh dùng ngôi sao hy vọng nhưng đáng tiếc không đưa ra đáp án chính xác.

Gia Khánh lựa chọn 3 câu 30 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên nam sinh trả lời sai nhưng không có thí sinh nào giành quyền trả lời. Nam sinh dùng ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng và đã xuất sắc giành được 60 điểm, điểm số hiện tại của Gia Khánh là 155 điểm.

Chung cuộc, Trần Võ Gia Bảo giành vòng nguyệt quế với 210 điểm - một chiến thắng thuyết phục. Quốc Hưng về nhì với 185 điểm, Gia Khánh xếp ba với 155 điểm và Anh Tú kết thúc với 105 điểm.

