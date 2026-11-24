Một câu hỏi về tên loài chim

Trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mới nhất, phát sóng ngày 22/11, thí sinh Nguyễn Phạm Việt Hưng, đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), đã có một tình huống khiến khán giả xuýt xoa tiếc nuối.

Ở phần thi Về Đích, Việt Hưng gặp câu hỏi về một loài chim, có liên quan đến những vần thơ của Nguyễn Khuyến.

Câu hỏi đó là: “Tiếng kêu của loài chim nào là nguồn cảm hứng để Nguyễn Khuyến sáng tác những vần thơ thể hiện nỗi xót xa trước thời cuộc: ‘Có phải tiếc xuân mà đứng gọi/ Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ/ Thâu đêm ròng rã kêu ai đó?/ Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ’?”.

Việt Hưng đưa ra đáp án là “Chim cuốc cuốc” và không được tính điểm.

Việt Hưng với câu hỏi về tên loài chim (Ảnh chụp màn hình VTV).

Đáp án của câu hỏi là chim cuốc, hay chim đỗ quyên.

Nhiều khán giả ồ lên vì tiếc cho Việt Hưng với câu hỏi 20 điểm này, và thực sự nhiều người cũng nghĩ "chim cuốc cuốc" với "chim cuốc" là như nhau.

Thí sinh Việt Hưng đã nhầm ra sao mà không được điểm?

MC Ngọc Huy đã hỏi có phải Việt Hưng bị nhầm với một câu thơ có "con cuốc cuốc" (con quốc quốc) không, thì Việt Hưng xác nhận đúng là bạn nghĩ đến câu thơ trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.

MC công bố đáp án là "chim cuốc, hay chim đỗ quyên" (Ảnh chụp màn hình VTV).

Sự nhầm lẫn của Việt Hưng và một số khán giả là dễ hiểu. Vì những câu thơ được nhắc đến trong câu hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia mới nhất là trích từ bài Cuốc kêu cảm hứng của Nguyễn Khuyến. Còn trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan thì có câu: “Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc” với chú thích là "Con quốc quốc (con cuốc cuốc): Chim đỗ quyên hay còn gọi là chim cuốc".

Cách diễn đạt trong câu thơ của bài Qua Đèo Ngang dễ khiến người đọc ghi nhớ tên loài chim là "chim cuốc cuốc", dù thực ra tên đúng chỉ là "chim cuốc" mà thôi, còn "cuốc, cuốc" là mô phỏng tiếng kêu của loài chim.

Như vậy, Việt Hưng đã nhầm lẫn một chút xíu, dẫn đến một câu trả lời "suýt đúng", khiến chính bạn cũng ôm mặt tiếc nuối. Nhưng cũng đành chấp nhận, vì như MC Khánh Vy nói sau đó: “Sự chính xác trong câu trả lời là điều quan trọng để giành được điểm”.

Việt Hưng ôm mặt tiếc nuối (Ảnh chụp màn hình VTV).

Dù sao, cuối cùng Việt Hưng cũng đã về Nhất tuần này với 220 điểm.