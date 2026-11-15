Nam sinh Thanh Hoá giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 27 với điểm số ấn tượng

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 27 chứng kiến màn tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Trung Thành (THPT Tắc Vân, Cà Mau), Trịnh Bảo Nam (THPT Kim Liên, Hà Nội), Phạm Bảo Nguyên (THPT Nguyễn Trãi, Hưng Yên), Đặng Minh Đức (THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hoá).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Sau phần thi khởi động cá nhân và khởi động chung, Minh Đức tạm thời dẫn đầu với 55 điểm, Trung Thành và Bảo Nam cùng có 15 điểm, Bảo Nguyên chưa có lợi thế về điểm số.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay khi chưa có gợi ý nào được gợi mở trọn vẹn, Bảo Nguyên đã bấm chuông giành quyền trả lời từ khoá. Câu trả lời chính xác đã giúp Nguyên vươn lên dẫn đầu với 60 điểm, Minh Đức có 55 điểm, Bảo Nam và Trung Thành cùng đạt 15 điểm.

"Nhà giáo nhân dân" đã giúp Nguyên từ vị trí cuối vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi

Đến với phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh đã có những thay đổi đáng kể. Minh Đức giành lại ngôi đầu bảng với 135 điểm, Bảo Nguyên về thứ hai với 120 điểm, Bảo Nam có 115 điểm và Trung Thành đạt 15 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Đức chọn gói 3 câu 20 điểm. Với bản lĩnh xuất sắc, nam sinh đã có màn về đích hoàn hảo, mang về 60 điểm. Minh Đức hoàn thành phần thi với 195 điểm, củng cố ngôi vị dẫn đầu của mình.

Màn về đích vô cùng ấn tượng của Minh Đức.

Bảo Nguyên chọn 3 câu 20 điểm. Nguyên vụt mất 40 điểm trong hai câu hỏi đầu tiên vào tay Đức. Dù rất nỗ lực, nam sinh vẫn chưa thể ghi thêm điểm trong câu hỏi cuối cùng, tiếp tục đánh mất 20 điểm cho Minh Đức. Bảo Nguyên về đích với 60 điểm.

Bảo Nguyên có màn về đích chưa trọn vẹn.

Bảo Nam lựa chọn gói câu 20 - 30 - 30 điểm. Nam giành được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên, cả Nam và các thí sinh còn lại không có đáp án chính xác ở câu hỏi thứ hai. Ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối chưa thể giúp Bảo Nam gia tăng điểm số. Nam có 105 điểm sau phần thi.

Bảo Nam đã rất nỗ lực trong màn thi.

Trung Thành lựa chọn 3 câu 20 điểm. Thành đánh mất 20 điểm vào tay Bảo Nguyên, ngôi sao hy vọng chưa thể giúp nam sinh ghi thêm điểm trong câu hỏi kế tiếp. Minh Đức tiếp tục ghi điểm khi giành quyền trả lời ở câu hỏi cuối.

Trung Thành đã rất nỗ lực trong cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, với phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu xuất sắc, Minh Đức (THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hoá) là chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 27 với 305 điểm. Về nhì là Bảo Nam (THPT Kim Liên, Hà Nội) với 105 điểm, Bảo Nguyên (THPT Nguyễn Trãi, Hưng Yên) có 80 điểm, Trung Thành (THPT Tắc Vân, Cà Mau) cũng đã rất nỗ lực và có kỷ niệm đẹp tại cuộc thi.