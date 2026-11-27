Trong tập 16 với chủ đề "Cả nước vì Trường Sa", 7 chiến sĩ mới tiếp tục có một ngày trải nghiệm cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Không còn cảm giác bỡ ngỡ của những ngày đầu, các nghệ sĩ dần hòa mình vào nhịp sống quân ngũ, cùng thực hiện nhiệm vụ và tham gia những hoạt động ý nghĩa trước khi trở về đất liền.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tập cuối là lễ chào cờ toàn đảo. Giữa biển trời Trường Sa, Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường được giao nhiệm vụ treo Quốc kỳ, trong khi Erik được chỉ huy lựa chọn đại diện đơn vị đọc 10 lời thề quân nhân.

Khoảnh khắc chào cờ thiêng liêng của các nghệ sĩ và chiến sĩ trên đảo Trường Sa.

Châu Bùi gặp sự cố khi trồng cây, các nghệ sĩ hiểu hơn về cuộc sống trên đảo

Sau lễ chào cờ, các nghệ sĩ cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động trồng cây gây xanh Trường Sa. 7 thành viên được chia thành hai đội, phối hợp thực hiện các công đoạn từ đào hố, trồng cây đến gia cố để cây có thể đứng vững trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong lúc mọi người đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ, Châu Bùi bất ngờ phát hiện một con rết trong hố trồng cây. Nữ nghệ sĩ giật mình, hoảng hốt khiến các đồng đội cũng bị bất ngờ. Quốc Trường nhanh chóng kiểm tra, trấn an Châu Bùi và hỗ trợ cả nhóm tiếp tục công việc.

Nếu những hoạt động ban ngày mang đến trải nghiệm mới mẻ thì đêm tổng kết lại là dịp để các thành viên nhìn lại chặng đường đã qua. Những tiết mục giao lưu văn nghệ, lời chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ cùng các thước phim ghi lại hành trình đã khiến không khí buổi gặp gỡ trở nên đặc biệt.

Châu Bùi tham gia trồng cây cùng các chiến sĩ.

Châu Bùi là một trong những người khiến hội trường lắng lại khi đọc bức thư gửi đồng đội. Nữ nghệ sĩ lần lượt nhắc đến từng thành viên, gửi lời cảm ơn vì những ngày cùng nhau sinh hoạt, rèn luyện và vượt qua thử thách. Cô cũng dành tình cảm cho Tuấn Dương, người không thể tiếp tục hành trình vì vấn đề sức khỏe.

Khi những hình ảnh từ ngày đầu lên tàu đến Trường Sa được trình chiếu, sự xuất hiện của Tuấn Dương trong đoạn phim khiến nhiều người xúc động. Minh Trang, Văn Mai Hương và Châu Bùi không giấu được sự nghẹn ngào khi nhớ về người đồng đội vắng mặt.

Những thước phim cũng gợi lại quãng thời gian các nghệ sĩ từ chỗ còn bỡ ngỡ với môi trường quân ngũ đến khi dần thân thiết, hiểu và hỗ trợ nhau trong từng nhiệm vụ. Chuyến đi càng gần đến hồi kết, cảm giác lưu luyến càng rõ rệt.

Với Văn Mai Hương và Thúy Ngân, được đặt chân đến Trường Sa là một trải nghiệm không phải ai cũng có cơ hội thực hiện. Hai nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được gặp gỡ, sinh hoạt cùng những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Erik, Thúy Ngân bật khóc khi tàu rời cầu cảng

Nếu đêm tổng kết là dịp để nói lời cảm ơn thì cuộc chia tay trên cầu cảng mới thực sự khiến các thành viên cảm nhận rõ hành trình tại Trường Sa đã đến lúc khép lại.

Khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu giờ phút chia tay, nhiều nghệ sĩ không giấu được sự xúc động. Những cái ôm dành cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo thay cho lời tạm biệt. Erik ôm chặt Đội trưởng Hồng Phú trước khi lên tàu, thể hiện sự lưu luyến với người chỉ huy đã đồng hành cùng mình trong những ngày rèn luyện.

Đặc biệt, Minh Hiếu và Khánh Hà, cặp đôi có lễ cưới đặc biệt tại Trường Sa, cũng không kìm được nước mắt khi phải tạm biệt nơi ghi dấu một kỷ niệm quan trọng. Cả hai trao nhau cái ôm bịn rịn trước giờ rời đảo.

Erik và Thúy Ngân rơi nước mắt khi rời Trường Sa.

Khi con tàu bắt đầu rời bến, Thúy Ngân và Erik bật khóc. Trên boong tàu, các nghệ sĩ hướng mắt về phía cầu cảng, nơi cán bộ, chiến sĩ và người dân vẫn đứng vẫy tay tiễn đoàn. Khoảng cách giữa con tàu và hòn đảo ngày càng xa, nhưng những cái vẫy tay từ hai phía vẫn kéo dài như một lời hẹn gặp lại.

Sau 16 tập phát sóng, Sao nhập ngũ 2026 không chỉ ghi lại hành trình rèn luyện của các nghệ sĩ mà còn đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của người lính nơi biển đảo. Đặc biệt, chuyến đi Trường Sa đã mang đến những trải nghiệm thực tế về công việc, sinh hoạt cũng như những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt để bảo vệ chủ quyền biển đảo.