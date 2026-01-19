Màn bứt phá phút chót giúp nam sinh Huế giành vòng nguyệt quế Tháng Olympia 26

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của 4 thí sinh: Đỗ Đức Minh (trường THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hải Nhân (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị), Hoàng Anh Minh (trường THPT Nguyễn Huệ - Huế), Nguyễn Minh Tiến (trường THPT Quốc Oai - Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trong phần Khởi động, các thí sinh đã có màn so tài quyết liệt khi liên tục bấm chuông giành quyền trả lời. Kết thúc phần thi, tạm thời dẫn đầu là Anh Minh với 50 điểm. Về nhì là Hải Nhân có 40 điểm, Minh Tiến có 35 điểm và Đức Minh giành được 30 điểm.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa với 13 chữ cái khiến các bạn thí sinh gặp nhiều khó khăn. Sau khi các ô trống đã được mở hết, Anh Minh và Minh Tiến đã cùng đưa ra lời giải cho từ khóa là "Trò chơi điện tử". Sau phần thi, Anh Minh vẫn đang là thí sinh dẫn đầu "đoàn leo núi" với số điểm 110. Minh Tiến vươn lên vị trí thứ hai với 75 điểm, Hải Nhân có 50 điểm và Đức Minh đạt 30 điểm.

Từ khóa 13 chữ cái khiến 4 thí sinh có phần bối rối.

Ở phần thi Tăng tốc, không khí tại trường quay trở nên "nóng" hơn với màn rượt đuổi điểm số căng thẳng của bốn nhà leo núi. Sau phần thi, điểm số của các thí sinh đã có sự thay đổi đáng kể. Với phong độ ổn định, Anh Minh vẫn giữ vững ngôi đầu với số điểm là 180. Minh Tiến cũng theo sát phía sau với 165 điểm, Hải Nhân có 130 điểm và Đức Minh có 60 điểm.

Phần thi Về đích, Anh Minh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở câu đầu tiên và câu hỏi thứ ba, cả Anh Minh và hai thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời là Hải Nhân và Minh Tiến đều không ghi được điểm nào. Nam sinh có thêm 20 điểm ở câu hỏi thứ hai. Kết thúc phần thi Anh Minh có 200 điểm.

Anh Minh khá căng thẳng trong phần về đích của mình.

Minh Tiến chọn ba câu 20 điểm. Nam sinh đã có màn về đích xuất sắc khi trả lời đúng ở cả ba câu, đem về thêm 60 điểm. Tiến hoàn thành phần thi với 215 điểm và thay thế ngôi đầu của Anh Minh.

Minh Tiến có màn về đích vô cùng ấn tượng.

Hải Nhân lựa chọn 3 câu 20-20-30. Nữ sinh giành được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên và ngay sau đó mất 20 điểm vào tay Đức Minh. Ở câu hỏi cuối, dù lựa chọn ngôi sao hy vọng nhưng cả Nhân và các thí sinh còn lại đều không đưa ra được câu trả lời. Hải Nhân về đích với 90 điểm.

Hải Nhân ở phần thi về đích.

Đức Minh về đích với 3 câu 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh chưa có được đáp án chính xác, Anh Minh bấm chuông và giành được 30 điểm, đưa tên mình quay trở lại ngôi đầu bảng. Với ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 2 cũng không giúp nam sinh ghi thêm điểm và vụt mất 30 điểm vào tay Hải Nhân. Trong câu hỏi cuối cùng, cả Minh và Tiến đều không có câu trả lời chính xác. Sau phần thi, Đức Minh về đích với 20 điểm.

Đức Minh có phần thi chưa thật sự trọn vẹn.

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc và phong độ ổn định, Anh Minh (trường THPT Nguyễn Huệ - Huế) là chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 3 - Quý 1, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với điểm số là 230. Về nhì là Minh Tiến (trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) với 200 điểm. Đứng thứ ba là Hải Nhân (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị) đạt 120 điểm và Đức Minh (trường THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa) cũng đã có hành trình vô cùng nỗ lực và đáng tự hào.