"Hoàng tử bấm chuông" Quang Minh leo núi áp đảo, giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Trần Tất Thắng (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ninh Bình), Đặng Bá Quân (trường PTTH Dân tộc Nội trú - Nghệ An), Phạm Quang Minh (trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội) và Trần Minh Bảo (trường THPT Mạc Đĩnh Chi - TP.HCM).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Phần thi Khởi động diễn ra vô cùng sôi nổi với màn so tài của các thí sinh. Sau vòng thi khởi động cá nhân và chung, tạm thời dẫn đầu là Quang Minh với 100 điểm. Tất Thắng ở vị trí thứ hai với 30 điểm, Minh Bảo có 20 điểm và Bá Quân có một điểm 10.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 5 chữ cái khiến cả bốn thí sinh bối rối và gặp khó khăn. Sau khi câu hỏi gợi ý thứ 5 xuất hiện, Quang Minh là thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời. Nam sinh tạo nên cách biệt điểm số khá lớn với các thí sinh còn lại khi có 150 điểm. Tất Thắng có 60 điểm, Bá Quân và Minh Bảo có đồng số điểm là 30.

Từ khóa "ASIAD" khiến các thí sinh vượt chướng ngại vật khó khăn

Đến với phần thi Tăng tốc, điểm số của các thi sinh có sự gia tăng đáng kể. Quang Minh tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng của mình với số điểm cách biệt 260 điểm. Tất Thắng đạt 150 điểm, Bá Quân có 60 điểm và Minh Bảo có 40 điểm.

Phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn ba câu 20 điểm. Trong câu hỏi đầu tiên, cả Minh và các thí sinh còn lại không có đáp án. Nam sinh ghi thêm 40 điểm ở hai câu hỏi cuối. Quang Minh hoàn thành màn về đích với 300 điểm.

Quang Minh hoàn thành xuất sắc màn về đích

Tất Thắng lựa chọn gói ba câu 20 điểm. Thắng đưa ra đáp án chưa chính xác và vụt mất 40 điểm vào tay Quang Minh ở hai câu đầu tiên. Ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối đã giúp nam sinh có thêm 40 điểm. Tất Thắng về đích với 150 điểm.

Lựa chọn ngôi sao hy vọng đã giúp nam sinh bảo toàn số điểm

Bá Quân lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20. Quân đánh mất 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên vào tay Quang Minh. Nam sinh chưa ghi thêm điểm trong câu hỏi thứ hai và mất thêm 20 điểm cho Tất Thắng. Bá Quân hoàn thành vòng thi với 20 điểm.

Bá Quân có màn về đích chưa thực sự trọn vẹn

Minh Bảo lựa chọn ba câu 20 điểm. Bảo vụt mất 20 điểm trong câu hỏi thứ nhất cho Quang Minh. Nam sinh chưa ghi thêm điểm ở câu hỏi tiếp theo và đánh mất thêm 20 điểm khi Quang Minh tiếp tục đưa ra đáp án chính xác. Minh Bảo đã rất nỗ lực cho màn về đích của mình.

Minh Bảo cũng đã rất nỗ lực ở chặng cuối của cuộc thi

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc và phong độ ổn định ở từng vòng thi, Quang Minh (trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội) là chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với số điểm ấn tượng - 390 điểm.

Về nhì là Tất Thắng (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ninh Bình) với 170 điểm. Bá Quân (trường PTTH Dân tộc Nội trú - Nghệ An) ở vị trí thứ ba với 20 điểm. Minh Bảo (trường THPT Mạc Đĩnh Chi - TP.HCM) cũng đã có một hành trình đẹp tại cuộc thi.