Chàng trai Bắc Ninh giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên Olympia năm thứ 26

Cuộc thi tuần đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 có sự góp mặt của Nguyễn Quang Hưng (THPT Khương Đình - Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (THPT Bắc Ninh), Hoàng Duy Anh (THPT Cẩm Phả - Quảng Ninh) và Ngô Tiến Việt (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa).

Ở phần thi Khởi động, Quang Hưng mở màn với 20 điểm, Anh Tú và Duy Anh cùng đạt 30 điểm, trong khi Tiến Việt tạm dẫn đầu với 40 điểm sau loạt câu hỏi đầu tiên. Màn rượt đuổi điểm số xảy ra khi các thí sinh đấu trí ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ngay sau khi câu hàng ngang đầu tiên được mở ra, Anh Tú nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án "Phù Đổng Thiên Vương". Chàng trai Bắc Ninh nhanh chóng vươn lên dẫn đầu cuộc chơi với 115 điểm. Quang Hưng và Tiến Việt cùng 50 điểm, Duy Anh 35 điểm.

Đến với phần thi Tăng tốc, Anh Tú tiếp tục thể hiện phong độ khi trả lời chính xác toàn bộ 4 câu hỏi, ghi trọn 160 điểm. Sau ba phần thi, Anh Tú dẫn đầu với 275 điểm, bỏ xa các thí sinh còn lại.

Đến phần Về đích, Anh Tú chọn gói câu hỏi 20-20-30 nhưng không thành công ở cả ba câu hỏi và bị trừ 20 điểm, tạm còn 255 điểm.

Đến lượt thi của Duy Anh, Anh Tú giành quyền trả lời ở câu cuối và ghi thêm điểm, nâng tổng số điểm lên 285 điểm, chính thức trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của năm thứ 26 Đường lên đỉnh Olympia.

