Nỗ lực giúp Bảo Khánh trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 diễn ra vào sáng ngày 26/10, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. 4 “nhà leo núi” gồm: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học - Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè - Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã có màn “rượt đuổi” điểm số đầy kịch tính.

Trần Bùi Bảo Khánh là Quán quân Olympia năm 2025

Sau 4 vòng thi hấp dẫn, Trần Bùi Bảo Khánh xuất sắc vượt qua ba đối thủ nặng ký để giành ngôi Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Học sinh giỏi toàn diện

Trần Bùi Bảo Khánh - chàng trai đến từ Hà Nội gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt hiền, nụ cười thân thiện cùng phong thái tự tin, bình tĩnh.

Bảo Khánh lớn lên trong một gia đình có nền nếp. Ông bà nội của Khánh từng công tác trong lực lượng vũ trang, bố Khánh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mẹ của Khánh trước đây làm việc tại ngân hàng, sau đó chuyển sang lĩnh vực công nghệ cùng chồng. Là anh cả trong gia đình có 3 anh em, Bảo Khánh luôn là tấm gương sáng cho hai em của mình.

Bảo Khánh hiện là học sinh lớp chuyên Sinh

Bảo Khánh đang là học sinh lớp 12 chuyên Sinh của Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chàng trai Hà Nội được thầy cô, bạn bè nhận xét là một học sinh giỏi toàn diện và có trí nhớ tốt, hầu như nhớ mọi thứ chỉ sau một lần quan sát hoặc nghe. Chính trí nhớ đặc biệt này đã giúp Khánh xử lý nhanh các dạng câu hỏi suy luận, đồng thời phản ứng linh hoạt ở những phần thi đòi hỏi tốc độ tại “Đường lên đỉnh Olympia”.

Chia sẻ về học trò “cưng”, cô Bùi Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm của Bảo Khánh) nhận xét "Khánh như một cuốn bách khoa toàn thư". Dù học chuyên Sinh nhưng Khánh có kiến thức tốt ở nhiều lĩnh vực.

Bảo Khánh cùng cô giáo chủ nhiệm

Không những thế, cô giáo chủ nhiệm còn rất tự hào khi Bảo Khánh có thành tích học tập xuất sắc. Nổi bật có thể kể đến giải nhất kỳ thi học sinh cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022 - 2023; Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học các năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025,…

Bảo Khánh không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Khánh đảm nhận vai trò Ban Tổ chức cho chương trình Science Tornado, một sự kiện học thuật quy mô lớn tại Trường Ams. Ngoài ra, Khánh còn là trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bảo Khánh cũng có sở thích đọc tiểu thuyết văn học và xem đó là cách để mở rộng góc nhìn, nuôi dưỡng cảm xúc. Sau những giờ học tập căng thẳng, Bảo Khánh thường dành thời gian nấu ăn và nghe nhạc để thư giãn.

Trong mắt thầy cô và bạn bè, Khánh là người điềm đạm, ít nói, khiêm tốn nhưng rất nhiệt tình, chu toàn công việc.

Chạm tay đến ước mơ

Bảo Khánh thích “Đường lên đỉnh Olympia” từ ngày còn là học sinh tiểu học. Mỗi cuối tuần, em thường ngồi xem chương trình cùng bà nội. Không khí thi đấu sôi nổi, từng phần thi gay cấn, hồi hộp khiến Khánh nung nấu ước mơ một ngày được đứng trên bục cao, đầu đội vòng nguyệt quế trong tiếng hò reo của mọi người.

Không chỉ học giỏi, Bảo Khánh còn rất năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa

Để hiện thực hóa ước mơ của mình, Bảo Khánh không ngừng nỗ lực học hỏi và rèn luyện cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh. Nam sinh Hà Nội được nhiều người khen có phong độ thi cử ổn định và tâm lý bình tĩnh, thoải mái. Trước mỗi phần thi, Bảo Khánh thường hít thở sâu để ổn định tinh thần, từ đó giúp anh có cái nhìn và đánh giá chính xác hơn về các câu hỏi.

Trước trận thi chung kết, Bảo Khánh có thời gian nghỉ ngơi và không quá căng thẳng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Khánh thêm tự tin, vượt qua các đối thủ “nặng ký” để giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 50.000 USD.

Sau cuộc thi, Bảo Khánh chưa quyết định sẽ đi du học hay học trong nước. Nam sinh cho biết, sẽ cân nhắc kỹ trước các cơ hội.

Khánh hiện đang nỗ lực hoàn thành tốt chương trình học THPT, với mục tiêu đạt thành tích cao trong năm lớp 12. Bên cạnh đó, cậu cũng đang lên kế hoạch cho những dự định khác sau khi kết thúc năm học.