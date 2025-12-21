Nam sinh Hải Phòng ghi điểm câu chốt, ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

Trận tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 26 là màn so tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng), Đỗ Đường Minh Quân (Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM, TPHCM), Nguyễn Hải Trung Hiếu (THCS & THPT FPT, Hải Phòng), Phạm Bảo Nam (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai).

Nam sinh Nguyễn Đức Anh đã có trận đấu đáng nhớ trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.

Phần thi Khởi động, Đức Anh, Minh Quân cùng tạo được ưu thế dẫn đầu với 50 điểm, Bảo Nam 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Hãy tìm một số tự nhiên A có 4 chữ số với chữ số hàng đơn vị là 5, biết rằng nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị ta được số mới kém hơn số phải tìm 1814 đơn vị. Không thí sinh nào ghi điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Tổ chức nào là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc, được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1945? Đức Anh, Minh Quân và Bảo Nam ghi điểm với đáp án “UNESCO”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau: “Nào đâu cái yếm lụa sồi?/ Cái … lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?/ Nào đâu cái áo tứ thân?/ Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?” (Nguyễn Bình).

Minh Quân nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật là "Kéo co", vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Tiếp đến Đức Anh 60 điểm, Bảo Nam 40 điểm.

Minh Quân đã giải thành công ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc đã mang đến thế trận kịch tính. Trong đó, Bảo Nam hai lần xuất sắc giành được điểm số tuyệt đối; Đức Anh một lần ghi điểm tuyệt đối.

Sau bốn cơ hội bứt tốc, khoảng cách điểm số giữa các nhà leo núi đã thu hẹp: Đức Minh 130 điểm, Đức Anh và Bảo Nam cùng 120 điểm, Trung Hiếu 10 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Quân lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối, nhưng không thành công. Cậu mất điểm ở câu đầu tiên vào tay Bảo Nam. Nam sinh TPHCM về vị trí với 90 điểm.

Bảo Nam với 140 điểm dẫn đầu đoàn đua, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu chỉ ghi điểm ở câu thứ hai; để Minh Quân, Trung Hiếu có cơ hội trả lời ở câu đầu và câu cuối. Nam sinh Đồng Nai về vị trí với 160 điểm, tiếp tục dẫn đầu đoàn đua.

Đức Anh với 120 điểm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 30 điểm, nhưng không thành công. Bảo Nam có cơ hội trả lời ở câu cuối nhưng không thể giành điểm. Đức Anh về vị trí với 120 điểm.

Trung Hiếu lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu ghi điểm ở câu đầu tiên, để Đức Anh ghi điểm ở câu cuối cùng.

Nam sinh Hải Phòng Nguyễn Đức Anh giành vòng nguyệt quế trận tháng 2.

Kết quả chung cuộc trận tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 26, Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế với 150 điểm. Đức Anh cũng ghi tên vào tranh tài trận thi quý I Olympia 26.

Phạm Bảo Nam (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) về Nhì với 145 điểm.

Cùng về thứ ba, Đỗ Đường Minh Quân (Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM, TPHCM) và Nguyễn Hải Trung Hiếu (THCS&THPT FPT, Hải Phòng).