Nam sinh trường chuyên Sơn Tây giành vòng nguyệt quế thi tháng Đường lên đỉnh Olympia

Trận tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với 4 thí sinh tranh tài: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội); Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Đức Minh tạo được ưu thế dẫn đầu với 85 điểm, Văn Hiếu 45 điểm, Thiên Tuấn và Bách Hiệp cùng được 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Điền từ còn thiếu trong đoạn miêu tả tiếng đàn của Thuý Kiều: “Trong như tiếng hạc bay qua/Đục như nước suối mới sa nửa vời/ Tiếng… như gió thoảng ngoài/ Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Trong năm cánh quân tham gia giải phóng Sài Gòn – Gia Định trong Chiến dịch Hồ Chí Minh có lực lượng của các Quân đoàn 1, 2, 3, 4 (trước đây), lần lượt có tên gọi là Binh đoàn Quyết Thắng, Hương Giang, Tây Nguyên và Binh đoàn nào?

Tuy nhiên cả hai câu hỏi vẫn là ẩn số.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Một nhóm bạn 12 người dự định góp đều tiền để mua combo trà sữa giá 168.000 đồng. Tuy nhiên sau đó có 5 bạn không tham gia, những người còn lại quyết định vẫn mua combo này và vẫn chia đều tiền. Hỏi mỗi người phải trả thêm bao nhiều tiền so với dự định ban đầu (Đơn vị tính : đồng). Với đáp án “Mười nghìn” đã mang điểm cho Văn Hiếu, Thiên Tuấn.

Ngay sau đó, Bách Hiệp, Văn Hiếu, Đức Minh lần lượt nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm. “Mỏ Bạch Hồ” đã mang lại 40 điểm cho Bách Hiệp.

Qua hai phần thi, Đức Minh 85 điểm, Bách Hiệp 80 điểm, Văn Hiếu 55 điểm, Thiên Tuấn 50 điểm.

Bách Hiệp giải đáp thành công ẩn số cần tìm.

Phần thi Tăng tốc, Đức Minh nỗ lực đã giành lại vị trí dẫn đầu với 185 điểm. Bách Hiệp 160 điểm, Văn Hiếu 95 điểm, Thiên Tuấn 90 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu tiên. Hai câu còn lại Bách Hiệp đã có cơ hội trả lời, trong đó có một câu hỏi sinh học được chương trình tính điểm. Đức Minh về vị trí với 185 điểm.

Bách Hiệp với 170 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm 2 câu đầu và về vị trí với 210 điểm.

Thiên Tuấn nỗ lực và nâng tổng điểm lên 150.

Tuy nhiên trong lượt thi của Văn Hiếu, Thiên Tuấn, Bách Hiệp đều bị trừ điểm.

Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) giành chiến thắng với 195 điểm.

Kết quả chung cuộc trận tháng 1 quý IV, Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) giành chiến thắng với 195 điểm.

Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) 185 điểm.

Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) 140 điểm và Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) 85 điểm.

Theo thông báo của Ban Tổ chức sau trận thi tháng 1 quý IV này, Bách Hiệp và Đức Minh (ngoài cùng bên phải) sẽ cùng góp mặt trong trận thi quý IV Olympia 25.