Nam sinh Hà Nội giải mã từ khóa thần tốc, giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với sự tham gia tranh tài của 4 nam sinh: Bùi Đức Dũng (trường THPT Sông Công - Thái Nguyên), Đỗ Đức Minh (trường THPT Tĩnh Gia I - Thanh Hóa), Bùi Hoàng Nhật (trường THPT Ninh Châu - Quảng Trị) và Nguyễn Minh Tiến (trường THPT Quốc Oai - Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Phần thi Khởi động, phần tranh tài giữa các nam sinh đã diễn ra với không khí vô cùng sôi động. Kết thúc phần thi khởi động chung và riêng, thứ hạng của các thí sinh lần lượt là Minh Tiến với 60 điểm, Đức Minh có 55 điểm, Hoàng Nhật đạt 40 điểm và Đức Dũng có một điểm 10.

Bốn thí sinh trong phần thi Khởi động

Phần thi Vượt chướng ngại vật, cả Minh Tiến và Hoàng Nhật đều bấm chuông giành quyền trả lời ngay khi chưa có gợi ý nào được mở ra. Từ khóa với 5 chữ cái là "Bầu cử" đã giúp Minh Tiến tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 120 điểm, cách biệt điểm số khá lớn với các thí sinh còn lại. Đức Minh đứng thứ hai với 55 điểm, Hoàng Nhật có 40 điểm và Đức Dũng có 10 điểm.

Cả Minh Tiến và Hoàng Nhật đều bấm chuông khi chưa xuất hiện hình ảnh gợi ý

Đến với phần thi Tăng tốc, sau bốn câu hỏi của phần thi, điểm số của các bạn thí sinh đã có sự thay đổi. Với phong độ ổn định, Minh Tiến tiếp tục là thí sinh dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm là 230 điểm. Theo sau nam sinh là Đức Minh với 155 điểm, Đức Dũng có 80 điểm và Hoàng Nhật đạt 70 điểm.

Trong phần Về đích, Minh Tiến lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh có thêm 40 điểm khi đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi đầu tiên và cuối cùng. Ở câu hỏi thứ 2, Tiến mất 20 điểm vào tay Đức Minh. Minh Tiến hoàn thành về đích với điểm số ấn tượng, 250 điểm.

Minh Tiến trong phần thi Về đích

Đức Minh lựa chọn ba câu hỏi trị giá 20 điểm. Trong hai câu hỏi đầu tiên, Minh chưa có câu trả lời chính xác, nam sinh mất 20 điểm vào tay Hoàng Nhật ở câu hỏi thứ nhất. Tuy nhiên, Minh đã đưa ra đáp án chính xác trong câu hỏi cuối cùng, hoàn thành phần thi về đích của mình với 175 điểm.

Đức Minh với phong độ ổn định ở phần thi về đích

Đức Dũng chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Với hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh không đưa ra được câu trả lời đúng, Đức Minh là thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời và có đạt thêm được 40 điểm, nâng tổng số điểm lên 215. Đức Dũng đạt thêm được 20 điểm ở câu hỏi thứ ba, kết thúc phần thi với 60 điểm.

Đức Dũng cũng nỗ lực để hoàn thành tốt phần thi về đích

Hoàng Nhật lựa chọn bộ câu hỏi 3 câu 30 điểm. Ở câu hỏi thứ nhất, nam sinh nhanh chóng đưa ra đáp án đúng. Tuy nhiên, trong hai câu hỏi cuối, Nhật không có thêm được điểm nào và mất 30 điểm vào tay Minh Tiến. Sau phần thi, nam sinh có 80 điểm.

Hoàng Nhật cùng phần thể hiện của mình ở phần thi cuối

Kết quả chung cuộc, Minh Tiến (trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) với phong độ ổn định cùng màn thể hiện xuất sắc ngay từ những phút đầu cuộc thi đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 280 điểm.

Về nhì là Đức Minh (trường THPT Tĩnh Gia I - Thanh Hóa) với số điểm 215, xác lập kỷ lục mới của cuộc thi tuần. Ở vị trí thứ ba là Hoàng Nhật (trường THPT Ninh Châu - Quảng Trị) có 80 điểm và cuối cùng là Đức Dũng (trường THPT Sông Công - Thái Nguyên) đạt 60 điểm.