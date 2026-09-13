Nam sinh điển trai trúng tuyển bác sĩ nội trú, chọn chuyên ngành ung thư

Những ngày qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm tới các thí sinh xuất sắc trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội - kỳ thi được coi là khắt khe, cạnh tranh và danh giá nhất trong ngành y tại Việt Nam.

Trong số này, tân bác sĩ Vũ Quang Huy (sinh năm 2002) được nhiều người chú ý không chỉ bởi kết quả học tập mà còn bởi vẻ ngoài điển trai.

Tại “Match Day” - sự kiện đăng ký, lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội diễn ra mới đây, nam sinh quê Lâm Đồng chọn chuyên ngành Ung thư.

Vũ Quang Huy không chỉ khiến mọi người trầm trồ vì trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội mà còn sở hữu vẻ ngoài điển trai. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với VietNamNet, Huy cho hay rất bất ngờ khi bỗng nhiên nhận được nhiều sự quan tâm và những lời “có cánh” của cộng đồng mạng.

"Em rất vui và bất ngờ khi được mọi người chúc mừng, ủng hộ. Nhận những lời khen về ngoại hình, em vui nhưng khi câu chuyện quá viral, em bắt đầu thấy ngại. Thực sự em mong mọi người hiểu rằng đó chỉ là những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ít ỏi ‘ăn mặc đàng hoàng’, ‘thỉnh thoảng mới được diện đồ nên phải đẹp’. Còn phần lớn thời gian lúc đi học, đặc biệt sau này đi nội trú sẽ khó có thể trau chuốt như vậy. Em nghĩ rằng điều quan trọng nhất với một bác sĩ nội trú là chuyên môn, chứ không phải hình thức”, Huy nói.

Ảnh: NVCC.

Huy kể mình đến với ngành y theo cách rất tự nhiên.

Lên THPT, Huy thể hiện khả năng nổi bật với môn Sinh học và 2 năm liền đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh (lớp 11 và lớp 12). Yêu thích ngành y, muốn giúp đỡ mọi người và được người thân định hướng, Huy đặt mục tiêu theo đuổi ngành này.

Năm 2020, khi Huy thi đại học, học phí của ĐH Y Dược TPHCM tăng gấp nhiều lần so với năm trước, trong đó nhiều ngành có mức tăng 4-5 lần. Đó cũng là lý do chàng trai quê Lâm Đồng quyết định Bắc tiến. Em đăng ký và trúng tuyển ngành Y khoa - ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Y Hà Nội.

Sau 6 năm học, Huy tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y khoa.

Huy tốt nghiệp loại giỏi tại Trường ĐH Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nam sinh cho hay Ung thư là chuyên ngành em thực sự yêu thích và thấy phù hợp với bản thân.

“Em lựa chọn vì cảm thấy đây là một chuyên ngành hay. Nếu đào sâu nghiên cứu, em có thể giúp ích cho nhiều người, điều trị tích cực cho nhiều bệnh nhân. Gia đình em cũng từng có người thân mắc ung thư. Khi còn là sinh viên, em hỏi các anh chị đi trước về trường hợp của người thân và được tư vấn rất nhiệt tình. Điều đó khiến em ấn tượng và mong muốn sau này cũng có thể trở thành một bác sĩ chuyên ngành ung thư như các anh chị”, Huy chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Huy càng thêm kiên định với lựa chọn này bởi tin rằng Bộ môn Ung thư của Trường ĐH Y Hà Nội rất mạnh.

“Ở những ngày đăng ký chuyên ngành Match Day từ trước đến nay, ung thư luôn nằm trong nhóm chuyên ngành hết chỉ tiêu sớm nhất. Bộ môn mạnh, thầy cô cũng rất tạo điều kiện cho sinh viên nội trú phát triển, nên em quyết định chọn”, Huy chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Quyết tâm theo đuổi ngành y, Huy luôn nhắc mình rằng kết quả hôm nay là một cột mốc đáng nhớ, nhưng chưa phải là điểm để hài lòng hay dừng lại.

“Em sẽ cố gắng học hỏi, chuyên tâm thực tập, rèn luyện y đức để không hổ thẹn khi đứng trước bệnh nhân, đồng nghiệp và thầy cô”, Huy nói.

Huy cho hay, trong 3 năm tới, mục tiêu hàng đầu của em là tốt nghiệp nội trú, xứng đáng là một thành viên của “gia đình bác sĩ nội trú ung thư”.

“Em nghĩ rằng sẽ không có những màn hô tên, chọn ngành và được mọi người chú ý nếu không có công sức của các thầy cô, các thế hệ anh chị đi trước. Chính vì vậy muốn trở thành bác sĩ giỏi, cần chuyên tâm, học hỏi không ngừng”, Huy bộc bạch.