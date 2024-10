Sùng A Chua là nam sinh dân tộc thiểu số được tuyển thẳng vào Học viện An ninh Nhân dân.

Vượt lên từ những thiếu thốn

Là con em đồng bào dân tộc thiểu số người H’mông, sống tại một bản làng khó khăn của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, từ nhỏ Chua đã phải nếm trải những thiếu thốn đủ bề. Gia đình Chua thuộc hộ nghèo của xã, lại đông con, bố làm cán bộ truyền thông văn hóa xã, mẹ làm nông. Kinh tế luôn là một gánh nặng khi tất cả phụ thuộc vào những đồng lương ít ỏi của bố Chua. Tiền sinh hoạt, ăn uống, thuốc men, tiền học,...so với số tiền mà bố Chua kiếm được là hoàn toàn không đủ. Vì thế mà gia đình Chua luôn phải sống trong chật vật khốn khó.

Thấu hiểu những khó khăn, tần tảo của bố mẹ, Chua rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Buổi sáng khi còn ở bản, Chua phải dậy từ 5 rưỡi sáng để kịp chuẩn bị đi bộ tới trường. Chua học tập hăng say trên trường đến chiều rồi lại nhanh chóng trở về nhà đỡ đần bố mẹ việc nhà và đồng áng. Ngoài giờ học tập của mình, Chua dành thời gian để hướng dẫn và kèm cặp em gái học hành.

Đã có nhiều lúc, Chua tự dặn lòng “Hay là ở nhà đi làm thuê để kiếm tiền lo cho gia đình, không đi học nữa”. Nhưng rồi tinh thần hiếu học lại chiến thắng được nghịch cảnh, Chua vẫn quyết tâm rằng: “Mình sẽ làm chủ cuộc đời của mình, theo đuổi con chữ đến cùng".

Sự chăm chỉ và kiên trì đã đưa Chua đến với trường PT Vùng Cao Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên), nơi mà Chua nói rằng “Đây là mái ấm vùng cao- ngôi nhà thứ 2 rèn chí em thành người. Cũng chính nơi đây đã tiếp thêm ngọn lửa hiếu học cho em chinh phục được ước mơ ấp ủ của mình”.

Thành tích học tập nổi bật

Quyết định rời xa làng bản đến với nơi thành phố tấp nập không phải là một quyết định dễ dàng của một cậu bé 14 tuổi. Trong khi các bạn cùng trang lứa khác vẫn còn được che chở trong bàn tay cha mẹ thì Sùng A Chua đã có thể tự lập để đi học xa nhà.

Tại nơi đất khách quê người Chua phải tự lo lắng cho bản thân, tự chủ động trong tất cả mọi việc mà không cần ai phải nhắc nhở quán xuyến. Thành phố Thái Nguyên cách nhà Chua đến hàng trăm cây số vì thế mà một năm Chua chỉ được về thăm nhà duy nhất 2 lần vào dịp Tết nguyên đán và hè. Đối với một đứa trẻ mà nói, việc phải sống xa bố mẹ và thiếu đi sự yêu thương chăm sóc đã là một điều vô cùng khó khăn, nhưng phải tự xây dựng cuộc sống cho mình lại càng khó khăn hơn nhiều lần.

“Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc là ngôi trường mong ước của mình suốt 4 năm cấp hai. Ngôi trường này đặc biệt ở chỗ không thi mà chỉ xét tuyển học bạ, cả huyện có duy nhất 3 chỉ tiêu và mình may mắn được xét đi học tại mái trường này. Tại đây, mình được miễn phí tiền học, tiền ăn ở, mình vui lắm vì điều đó có thể đỡ đần được bố mẹ rất nhiều về kinh tế mà mình vẫn được học tập tại ngôi trường với chất lượng giáo dục hàng đầu", Chua chia sẻ.

Khi nhận được câu hỏi “Chua đã phải đối diện với những khó khăn gì?”, Chua đã xúc động trả lời: “Lúc mới lên Vùng Cao, dù rất hạnh phúc vì đã có thể tiếp tục theo đuổi con chữ, nhưng mình cảm thấy lạc lõng vô cùng, mình nhớ nhà, nhớ bố mẹ, đối diện với cách học mới, mình cũng bị đuối hơn so với các bạn. Mình sợ rằng sẽ thất bại mất. Nhưng mình nhận ra rằng nếu cứ mãi sợ sệt như thế, mình sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, mãi mãi tụt lùi về sau. Vì vậy, mình đã thay đổi, mình tham gia nhiều hoạt động hơn, cởi mở hơn để trò chuyện cùng các bạn. Bài học nào chưa hiểu, mình trao đổi và xin sự chỉ dẫn từ các thầy cô, phải tìm ra được đáp án thì mới bằng lòng”.

Tại mái ấm Vùng Cao, Sùng A Chua được thầy cô và bạn bè vô cùng yêu mến, nể phục vì tinh thần hiếu học của mình. Chua dành tình cảm đặc biệt cho bộ môn Lịch sử. Sau đó, nhờ sự cố gắng và chỉ bảo tận tình của cô giáo Trần Thị Thanh Huệ, Chua đã thật sự “bùng nổ” cùng bộ môn yêu thích của mình. Năm học 2023- 2024, Sùng A Chua đạt giải Nhất kì thi HSG Quốc gia và được tuyển thẳng vào Học viện An ninh Nhân dân. Đây là một dấu ấn vô cùng quan trọng trong cuộc đời, dẫn lối cậu tới một tương lai tương sáng.

Trước đó, với riêng môn Lịch sử, Chua đã tham gia nhiều cuộc thi và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ khác như: Lớp 9 đạt giải Nhì môn Lịch sử HSG cấp tỉnh 2020-2021; lớp 10 đạt giải Nhì môn Lịch sử HSG cấp tỉnh 2021-2022; đạt Huy chương Bạc môn Lịch sử trong kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng Bằng Bắc Bộ; lớp 11 đạt giải Nhì vượt cấp môn Lịch sử HSG cấp tỉnh 2022-2023; giành giải Nhì vượt cấp môn Lịch sử HSG Quốc gia 2022-2023; đạt giải Nhất môn Lịch sử HSG cấp tỉnh 2022-2023; đạt huy chương Vàng môn Lịch sử trong kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng Bằng Bắc Bộ Lớp 12; đạt giải Nhì môn Lịch sử cấp tỉnh 2023-2024.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Chua cho rằng: “Đầu tiên muốn học tốt một môn học cần tình yêu và sự say mê với nó. Riêng đối với Lịch sử mình đọc nhiều, nhớ nhiều, tìm hiểu nhiều, ngày một tích luỹ thêm tri thức. Ngoài những giờ ngồi nghe cô giáo giảng bài trên lớp, các giờ tự học buổi chiều và tối mình mày mò tìm kiếm các tài liệu, đề thi trên mạng để luyện tập thêm”.

“Được đi học thật sự là điều may mắn đối với mình nên mình luôn trân quý mọi thời gian và khoảnh khắc. Ở Vùng Cao Việt Bắc, mình bắt đầu công việc học của mình vào lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 2 giờ sáng… hôm sau”, Chua vui vẻ chia sẻ.

Mặc dù đạt được nhiều giải thưởng, nhưng Chua chưa một lần ngừng cố gắng nỗ lực. Chua luôn tự nhận mình còn cần phải học hỏi nhiều, còn thiếu sót nhiều, nên “Học, học nữa, học mãi" chính là kim chỉ nam, soi đường chỉ lối cho Sùng A Chua tiếp tục vươn lên trong những năm tháng sau này.

Hiện thực hóa ước mơ

Tháng 9 đến cũng là lúc Chua háo hức để nhập học, Chua muốn gặp thầy cô mới, bạn bè mới và trải nghiệm môi trường sống mới. Chua cũng dự định sẽ đưa cả bố và mẹ xuống trường, để bố mẹ Chua có thể tận mắt chứng kiến đứa con mà họ luôn yêu thương săn sóc nay đã bước sang một trang mới của cuộc đời - tươi sáng và đẹp đẽ hơn.

Học viện An ninh Nhân dân là ước mơ của nhiều người trong đó có Sùng A Chua. Nhưng không phải ai cũng có đủ dũng khí vươn lên từ cái khổ để biến ước mơ thành hiện thực như vậy. A Chua muốn học Học viện An ninh Nhân dân để giảm bớt học phí, đỡ đần bố mẹ, và đặc biệt là Chua sẽ trở thành cán bộ công an để cống hiến cho quê hương, tổ quốc, làm giàu đẹp hơn cho mảnh đất Yên Bái.

Sùng A Chua cùng anh trai họ.

Tại ngôi trường mới, Chua cũng hơi bỡ ngỡ trước quang cảnh, môi trường sống mới. Tuy nhiên nhờ đã có sự tự lập từ những năm học Nội trú cậu hoàn toàn có thể thích nghi được. Chua quyết tâm sẽ phấn đấu hết mình, kiên trì hơn nữa để tiếp tục trở thành tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ. Lò luyện thép sẽ thật sự hun đúc cậu thành một chiến sĩ kiên cường.

“Học viện An ninh Nhân dân là ước mơ của mình, là môi trường vô cùng đặc biệt để nuôi dưỡng và rèn luyện nguồn cán bộ trở về phục sự dân và nước. Mình sẽ cố gắng, quyết tâm hơn nữa trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ và những người yêu thương mình", Sùng A Chua vui vẻ chia sẻ.

