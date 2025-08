Nam sinh bị lừa sang Myanmar làm "trai đẹp lừa tình"

Sau gần hai tháng mất tích, Hồ Nhất Tiếu (18 tuổi, ở An Huy, Trung Quốc), đã được lực lượng chức năng đưa về nhà an toàn. Nam sinh bị lừa sang Myanmar, làm việc trong khu vực chuyên tổ chức các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Hồ Nhất Tiếu rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao".

Hồi tháng 4/2025, Hồ Nhất Tiếu bất ngờ xin nghỉ học, nói với gia đình rằng sẽ lên thành phố Hợp Phì tìm việc. Là một học sinh trung học thiếu kinh nghiệm xã hội, để tìm được công việc ổn định ở thành phố lớn không hề dễ dàng.

Nhất Tiếu liên tục than vãn rằng, việc ở đây thì ít, lương lại thấp. Khi nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng livestream “lương cao, nhàn hạ” trên mạng, cậu không ngần ngại đăng ký.

Đầu tháng 6, gia đình mất liên lạc với Nhất Tiếu. Ông Hồ Tông Binh (cha của Nhất Tiếu) ngay lập tức bắt đầu hành trình tìm con bằng cách đăng bài kêu gọi trên mạng xã hội. Rồi ông lần theo từng dấu vết con để lại, đi khắp các địa phương từ Hợp Phì đến Côn Minh, Tây Song Bản Nạp. Mãi đến đầu tháng 7, ông mới nhận được tin báo từ công an cho biết, con trai ông đang ở nước ngoài, cụ thể là bị lừa sang Myanmar.

Công việc Nhất Tiếu được chỉ định là lừa đảo tình cảm.

Theo lời kể lại của Hồ Nhất Tiếu, cậu được nhóm tuyển dụng mua vé máy bay, đưa tới Vân Nam. Tại bến xe buýt, một chiếc xe lạ đến đón cậu. Khi đến biên giới, có người đưa thang qua hàng rào dây thép gai, ép cậu trèo sang phía bên kia.

Nhất Tiếu bị đưa đến một “khu công nghiệp” chuyên thực hiện lừa đảo trực tuyến tại Myanmar. Cậu cùng nhiều thanh niên khác bị giam trong các lán trại tồi tàn, sinh hoạt kham khổ, bị theo dõi nghiêm ngặt. Nếu không nghe lời sẽ bị phơi nắng ban ngày, bị đánh đập vào ban đêm.

Nhất Tiếu sau khi trải qua khóa "đào tạo sơ bộ", đã được chỉ định tham gia vào một đường dây lừa đảo tình cảm. Trong nhóm này, những thanh niên có ngoại hình ưa nhìn được yêu cầu giả làm người yêu, kết bạn qua mạng xã hội và sau đó dẫn dụ nạn nhân vào các nền tảng đầu tư tài chính giả mạo.

Nếu không nghe lời, nạn nhân sẽ bị phơi nắng ban ngày, bị đánh đập vào ban đêm.

“Bọn chúng bắt con tôi lên mạng giả vờ yêu đương, nói chuyện với người ta, rồi dụ họ qua các nền tảng đầu tư không rõ ràng. Con nói phần lớn người trong trại đều là thanh niên, đa số nhẹ dạ cả tin”, ông Tông Binh kể lại.

Ngày 14/7, ông Tông Binh biết tin con mình bị kẹt ở nước ngoài, tâm trạng suy sụp. Dù vậy, ông vẫn kiên trì chia sẻ tin tức lên mạng, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng và truyền thông.

Khi biết tin một nam sinh mất tích khác tên Phùng Vũ Huyền (quê Thiểm Tây) đã được giải cứu, ông lập tức liên hệ với gia đình em này để hỏi thăm cách thức giải cứu.

Nhờ vào áp lực từ dư luận và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, vào ngày 23/7, một người đồng hương đang sinh sống ở nước ngoài đã thông báo với mẹ của Hồ Nhất Tiếu rằng, cậu đã được thả khỏi khu vực lừa đảo và đang trên đường trở về. Ngay sau đó, Hồ Nhất Tiếu đã gọi điện về nhà để báo tin mình an toàn.

Nam sinh được giải cứu và về nhà an toàn.

Với sự phối hợp của công an tỉnh An Huy và tỉnh Vân Nam, Hồ Nhất Tiếu cuối cùng đã được đưa về nhà an toàn vào cuối tháng 7.

Ông Hồ Tông Binh cho biết, sau khi con trai được cứu, ông liên tục nhận được cuộc gọi từ nhiều gia đình khác đang trong hành trình tìm con. “Họ nhắn tin, gọi điện cả ngày. Nhiều người nghĩ tôi có quan hệ nào đó nên con tôi mới được tìm thấy. Nhưng thật sự ngoài mấy nhà báo ra, tôi không quen ai”, ông Tông Binh chia sẻ.