2 chị em bị lừa sang Campuchia nhưng được thả vì một lý do

Mới đây, 2 chị em sinh đôi 21 tuổi, sống tại thành phố Cao Hùng Đài Loan đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi bị dụ dỗ sang Campuchia để mở tài khoản vay tiền. Cả 2 bị đưa đến khu vực tập trung của bọn lừa đảo nhưng người em vì đang mang thai 7 tháng nên được thả. May mắn nhờ sự can thiệp kịp thời của tổ chức chống lừa đảo quốc tế, 2 chị em đã được giải cứu và trở về Đài Loan an toàn vào ngày 24/7 vừa qua.

Theo phát ngôn viên của tổ chức chống lừa đảo toàn cầu GASO, 2 cô gái bị dụ sang Campuchia ngày 14/7 với lý do đi mở tài khoản vay tiền. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, họ bị bán cho một nhóm khác, rồi bị đưa tới khu vực Dara Sakor thuộc tỉnh Koh Kong.

Khi nhóm này phát hiện người em mang thai 7 tháng, bọn lừa đảo không muốn giữ phụ nữ mang thai nên đã giam giữ 2 chị em tại khu vực biệt lập và yêu cầu gia đình nộp khoản tiền chuộc lên tới 30.000 USD (khoảng 786 triệu đồng).

Người em vì đang mang thai nên được thả.

Gia đình sau đó liên hệ với cơ quan chức năng để cầu cứu. Sau 3–4 ngày liên lạc và phối hợp cùng với các doanh nhân Đài Loan tại địa phương, GASO đã giải cứu thành công 2 chị em vào ngày 22/7 và đưa họ về lại Đài Loan an toàn vào ngày 24/7, không phải trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào.

Tuy nhiên, điều khiến phía cứu hộ vô cùng thất vọng chính là thái độ lạnh nhạt của 2 chị em sau khi được giải cứu. Suốt cả quá trình, họ chỉ chăm chú chơi game trên điện thoại, không hề nói lời cảm ơn với bất kỳ đơn vị hỗ trợ nào. Thậm chí, 2 chị em chỉ thanh toán vé máy bay về nước, còn tất cả các chi phí khác đều do phía các doanh nhân địa phương hỗ trợ.

Phía cứu trợ chia sẻ: “Nếu lần này cô ấy không mang thai, có thể đã bị bán tiếp. Vì vậy phía bên kia mới ‘trả hàng’. Chúng tôi tiếc là không nhận được một lời cảm ơn”.

Lực lượng chức năng cho biết, hai chị em chưa từng giải thích rõ lý do vì sao lại sang Campuchia chỉ để mở tài khoản, điều này khiến vụ việc trở nên nghi vấn.

Ngay khi nhận được cầu cứu từ gia đình, họ đã nhanh chóng chuyển hồ sơ đến các đơn vị liên quan và tổ chức chống lừa đảo để tiến hành cứu trợ. Tuy nhiên, về lai lịch của hai chị em cũng như việc có báo cáo vụ việc cho cảnh sát Cao Hùng hay không, lực lượng chức năng vẫn chưa nắm rõ thông tin.