Người vợ đi bộ từ Myanmar sang Thái nhận chồng đã mất, phát hiện sự thật khó ngờ

Trận động đất ở Myanmar đã gây rất nhiều thiệt hại về người, ở cả đất nước này và Thái Lan. Trong số nạn nhân ở tòa nhà bị sập tại Bangkok (Thái Lan), có nhiều người nước ngoài làm công nhân xây dựng. Có những người (đã thiệt mạng) đã được đưa ra khỏi tòa nhà sập đó, nhưng cũng có những người vẫn mắc kẹt.

Có một phụ nữ tội nghiệp người Myanmar, cho biết tên là May, đã phải đi bộ sang Thái Lan để nhận chồng và con trai mình.

Chồng của cô May tên là Ji Tan, con trai cô là Kyaw Tat và con gái cô - giấu tên - đều làm việc ở tòa nhà hơn 30 tầng bị sập. Chỉ có người con gái sống sót.

Cô May (áo trắng) mất cả chồng và con trai. Ảnh: Channel 8.

Theo trang Thaiger, cô May nói cô đã phải đi bộ qua những vùng rừng núi suốt 4 ngày để sang được Thái Lan. Nhưng khi cô báo với các nhà chức trách rằng cô muốn xác nhận Ji Tan và Kyaw Tat thì đội ngũ y tế nói, một người phụ nữ khác nhận là vợ của Ji Tan đã đăng ký với họ rồi.

May kể, cô rất bất ngờ, không nói nên lời. Sau khi sự việc được làm rõ, hóa ra chồng cô có vợ bé ở Thái Lan. May đã không ngờ tới vì hằng tháng chồng vẫn gửi tiền về nhà. Thậm chí, con trai và con gái của cô May dù đi làm cùng bố nhưng cũng chưa bao giờ nói gì với May về người vợ bé này.

Còn cô vợ bé, cho biết tên là Whee, nói cô đã sống với Ji Tan suốt 10 năm nay và không hề biết anh ta có vợ ở Myanmar rồi. Thậm chí, cô và Ji Tan còn có một cô con gái.

Khi biết sự thật, Whee nói cô trả lại các quyền liên quan đến Ji Tan và Kyaw Tat cho May.

Cô Whee - người vợ ở Thái Lan của Ji Tan - quyết định không tranh giành gì với người vợ chính thức. Ảnh: Channel 8.

Theo kênh Channel 8 của Thái Lan, các nhà chức trách ở đây nói tiền đền bù cho việc Ji Tan thiệt mạng thì sẽ được trao cho cô con gái (của Ji Tan và May), còn tiền đền bù cho việc Kyaw Tat thiệt mạng thì sẽ được trao cho May.