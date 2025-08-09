Romeo Beckham xăm chữ 'cuộc sống mà' giữa rạn nứt với anh cả

Hình xăm 'C'est la vie' trên vai Romeo được cho là ám chỉ bất hòa gia đình trong thời gian qua.

Cụm từ tiếng Pháp có nghĩa "đó là cuộc sống" hoặc "cuộc sống là vậy mà", thường được sử dụng để thể hiện sự chấp nhận trong một hoàn cảnh nào đó.

Giống như người cha nổi tiếng là David Beckham, 50 tuổi, và anh trai cả, Romeo có nhiều hình xăm trên cơ thể.

Romeo cũng có sở thích xăm hình giống bố và anh trai.

Mâu thuẫn của gia đình Becks ban đầu được cho xuất phát từ việc Brooklyn và vợ phản đối Romeo hẹn hò Kim Turnbull vì anh từng có thời gian thân thiết với Kim. Rạn nứt thêm sâu sắc sau khi Brooklyn và Nicola không tham dự bất kỳ sự kiện nào trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật bố.

Một số nguồn tin nói vợ chồng cậu cả nhà Becks yêu cầu được gặp bố mẹ riêng tư, không muốn chạm mặt bạn gái Romeo nhưng bị từ chối. Vợ chồng Brooklyn cảm thấy bố mẹ "chọn em trai và bạn gái của em" nên quyết định không dự các bữa tiệc có Kim góp mặt. Nguồn tin trên Woman’s Day cho hay việc Vic nhắm Romeo là người kế thừa đế chế thời trang trị giá 129 triệu USD càng làm tăng căng thẳng giữa hai con trai.

Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình còn được cho là âm ỉ từ lâu vì Nicola Peltz và Victoria không ưa nhau. Nguồn tin nói Vic phiền lòng vì con dâu đã không chọn mặc thiết kế của cô trong ngày cưới. Trong khi đó, cựu thành viên nhóm Spice Girls bị đồn vô tình đã làm con dâu khóc tại lễ cưới vì nhảy cùng ca sĩ Marc Anthony trên sân khấu, "lấn sân" khoảnh khắc đầu tiên của cô dâu - chú rể.

Romeo và em gái Harper trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Saint Tropez, Pháp. Chuyến đi này không có mặt vợ chồng Brooklyn.

Tờ The Sun cho biết rạn nứt nhà Becks hiện nghiêm trọng tới mức Brooklyn không còn nói chuyện với các em trai nữa. Romeo, Cruz và những người thân trong gia đình còn gọi Brooklyn là "con tin". Đã vài tháng nay chàng trai nhà Becks không tương tác với bố mẹ và các em trên mạng xã hội. Truyền thông Anh cho biết nhà Becks vô cùng lo lắng việc Brooklyn quá "si mê vợ" nên bị cô "kiểm soát". Brooklyn Beckham và vợ - Nicola Peltz - còn bị hai em trai bỏ theo dõi trên Instagram.