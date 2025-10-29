Chết lặng khi phát hiện chồng giấu 2 cây vàng

Tôi nghe anh nói mà vừa giận vừa thương (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng kết hôn gần 10 năm. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng yên ổn. Anh là người đàn ông hiền lành, ít nói, không rượu chè, không cờ bạc. Mỗi tháng nhận lương, anh đều đưa tôi hết, chỉ giữ lại chút tiền tiêu vặt. Trong mắt tôi, anh là người chồng mẫu mực, sống đơn giản và chẳng bao giờ giấu vợ điều gì.

Nhưng tôi đã lầm.

Khoảng nửa năm trước, khi giá vàng tăng liên tục, đâu đâu cũng bàn chuyện mua vàng tích trữ. Tôi nhớ có lần, anh ngồi xem bản tin kinh tế rồi buông một câu: “Giá này mà mua được vài cây, lời khối.” Tôi chỉ cười, nghĩ anh nói cho vui. Thế mà hóa ra, anh thật sự đã làm.

Gần đây tôi thấy anh thay đổi. Anh hay ngồi im hàng giờ bên điện thoại, thỉnh thoảng lại thở dài. Đêm đến, anh trằn trọc, có khi nửa đêm bật dậy ra ban công hút thuốc – thói quen anh bỏ từ lâu. Tôi hỏi thì anh nói “Công việc áp lực.” Tôi tin, cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy trong ví anh có tờ giấy cầm đồ.

Tôi sững sờ. Hai cây vàng.

Tôi mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác như có ai bóp nghẹt tim mình. Tôi chờ đến tối, khi con đã ngủ, mới đem chuyện ra hỏi. Anh im lặng rất lâu, rồi thừa nhận tất cả.

Anh nói: “Anh chỉ muốn kiếm thêm chút để lo cho con. Thấy người ta lời, anh cũng ham. Ai ngờ mua xong thì vàng lao dốc. Giờ bán thì lỗ nặng, giữ thì sợ càng mất giá. Anh lo quá, ngủ không yên.”

Tôi nghe mà vừa giận vừa thương. Giận vì anh giấu tôi, thương vì anh khổ sở đến mức này. Tôi nhìn người đàn ông gầy rộc, mắt thâm quầng, lòng chùng xuống. Cái ham muốn “làm chồng tốt” của anh lại khiến cả hai phải nặng lòng.

Tôi hỏi: “Sao anh không nói với em?” Anh chỉ khẽ đáp: “Anh sợ em lo.”

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Suốt 10 năm qua, vợ chồng cùng trải qua đủ khó khăn, tưởng đã hiểu nhau đến tận cùng. Ai ngờ chỉ vì vài chỉ vàng, khoảng cách lại xuất hiện.

Đêm ấy, tôi nằm cạnh anh, nghe tiếng thở nặng nề mà nước mắt chảy ướt gối. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc nắm chặt tay anh, như để nhắc rằng dù có mất bao nhiêu, tôi vẫn ở đây.

Giờ giá vàng vẫn chưa phục hồi. Hai cây vàng ấy vẫn nằm im trong két, như một vết nhăn trong hôn nhân. Nhưng tôi nói với anh: “Thôi, coi như bài học. Mất tiền còn hơn mất lòng tin.” Anh chỉ khẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng.

Tôi nhận ra, thứ quý giá nhất trong đời sống vợ chồng không phải vàng, không phải tiền, mà là sự tin tưởng và đồng hành. Chúng tôi có thể bắt đầu lại, chỉ cần không giấu nhau thêm điều gì nữa.