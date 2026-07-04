Tăng Thanh Hà sánh đôi Ma Ran Đô trên thảm đỏ bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng

Tối 4/7, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra sau một tuần với nhiều hoạt động điện ảnh. Trên thảm đỏ, sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô thu hút sự chú ý khi cả hai lần đầu sánh đôi trước công chúng sau khi được công bố đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại trong bộ phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng.

Tăng Thanh Hà lựa chọn phong cách tối giản với thiết kế quây ngực hai tông màu đen - trắng. Phần thân trên màu đen ôm gọn, kết hợp chân váy trắng xếp nếp rủ mềm tạo vẻ thanh lịch. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng túi xách Chanel màu đen, dây chuyền, khuyên tai nhỏ và giày cao gót màu nude, trong khi mái tóc được vuốt gọn về phía sau.

Sánh đôi cùng cô, Ma Ran Đô diện tuxedo cách điệu với áo vest màu kem phối sơ mi trắng, nơ đen và quần âu cạp cao màu đen. Nam diễn viên chọn kiểu tóc chải gọn, tạo tổng thể lịch lãm, cổ điển khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Tăng Thanh Hà cho biết cô "rất hồi hộp, nhưng cũng rất vinh dự và háo hức" khi lần đầu tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Trong khi đó, Ma Ran Đô bày tỏ sự vinh dự khi có cơ hội đồng hành cùng đàn chị trên thảm đỏ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, TS Ngô Phương Lan cùng các đại biểu trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

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