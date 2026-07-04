Chùm ảnh: CĐV Argentina lo âu rồi vỡ oà khi Messi và đồng đội thắng nghẹt thở Cape Verde

CĐV Argentina lo âu rồi vỡ oà khi Messi và đồng đội thắng nghẹt thở Cape Verde

Lionel Messi sớm giúp Argentina vượt lên dẫn trước bằng một pha xử lý đẳng cấp. Ảnh: AP.

Thế nhưng, Cape Verde thi đấu kiên cường để liên tục gỡ hoà, trước khi kéo trận đấu tới hiệp phụ. Ảnh: AP.

Mọi thứ càng trở nên đáng lo cho Argentina khi các pha dứt điểm sau đó của Messi lần lượt bị thủ môn Vozinha cản phá. Ảnh: AP.

Sự lo lắng bao trùm các CĐV Argentina có mặt trên khán đài. Ảnh: AP.

Nhiều CĐV Argentina có lẽ không thể ngờ rằng, Cape Verde lại chơi hay đến vậy, khiến nhà đương kim vô địch gặp khó thực sự. Ảnh: AP.

Khả năng chuyển hoá thành bàn thắng từ các cơ hội ít ỏi của Cape Verde chính là một điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu. Ảnh: AP.

Nhưng rồi Argentina cũng có được bàn ấn định 3-2 ở những phút hiệp phụ thứ 2. Ảnh: AP.

Các CĐV Argentina ở quê nhà vỡ oà trong sung sướng. Ảnh: AP.

Không khí lễ hội bắt đầu khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Ảnh: AP.

Argentina đã đoạt vé đi tiếp một cách nghẹt thở. Ảnh: AP.

Đối thủ tiếp theo của Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026 là Ai Cập và hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi cùng đồng đội chưa dừng lại. Ảnh: AP.