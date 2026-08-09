Mèo sống thọ tới 31 tuổi, chủ nhân tiết lộ thói quen ít ai ngờ

Một chú mèo tam thể tên Millie vừa bước sang tuổi 31, tương đương khoảng 146 tuổi nếu quy đổi theo tuổi người. Chủ nhân của Millie tin rằng bí quyết giúp mèo sống lâu nằm ở một thói quen khá bất ngờ: chỉ uống nước khoáng tự nhiên trong suốt 10 năm qua.

Chia sẻ với hãng tin SWNS, ông Leslie Greenhough (71 tuổi) cho biết ngoài việc chỉ uống nước khoáng, Millie còn được thưởng thức nhiều món ăn yêu thích và nhận rất nhiều sự vuốt ve, âu yếm mỗi ngày. "Tôi rất tự hào khi Millie đã sống đến 31 tuổi. Nó thực sự rất kiên cường", ông nói.

Theo ông Greenhough, người vợ quá cố Paula đã mang Millie về nuôi vào năm 1995, khi chú mèo mới khoảng 3 tháng tuổi.

Một chú mèo tam thể tên Millie vừa bước sang tuổi 31, tương đương khoảng 146 tuổi nếu quy đổi theo tuổi người (ảnh Getty Images)

Thói quen uống nước đặc biệt bắt đầu từ một sự cố

Việc Millie chỉ uống nước khoáng không phải chủ ý ngay từ đầu. Khoảng 10 năm trước, khu vực nơi ông Greenhough sinh sống xảy ra sự cố sửa chữa đường ống cấp nước. Gia đình được cung cấp nước đóng chai để sử dụng trong thời gian này và ông đã cho Millie uống loại nước đó.

Từ đó, chú mèo gần như không uống nước máy nữa. "Millie chỉ uống nước khoáng Buxton. Thực đơn hằng ngày của nó gồm cá hồi, tôm, thịt gà và cá ngừ", ông chia sẻ.

Ông Greenhough và Millie hiện sống tại vùng Greater Manchester (Anh), nơi nước khoáng tự nhiên Buxton là một thương hiệu khá phổ biến.

Không chỉ nước khoáng

Dù tin rằng nước khoáng góp phần giúp Millie sống lâu, ông Greenhough cho rằng tính cách của chú mèo cũng đóng vai trò quan trọng. "Nó rất thận trọng và khá nhút nhát. Tôi nghĩ điều đó cũng giúp nó sống lâu hơn", ông nói.

Hiện ông Greenhough đang cố gắng đăng ký để Millie được công nhận là mèo già nhất thế giới trong Sách Kỷ lục Guinness. Tuy nhiên, ông gặp khó khăn vì không còn giấy tờ chứng minh tuổi của Millie. "Người duy nhất có thể xác nhận điều đó là người vợ quá cố của tôi, nhưng bà đã mất cách đây 5 năm", ông chia sẻ.

Dù vậy, ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng. "Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời tôi là đưa Millie vào Sách Kỷ lục Guinness", ông nói.

Chuyên gia nói gì về chú mèo sống thọ

Hiện không có bằng chứng khoa học cho thấy việc chỉ uống nước khoáng tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ của mèo. Tuổi thọ của vật nuôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, chăm sóc thú y, môi trường sống và khả năng phòng ngừa bệnh tật.

Câu chuyện của Millie là chia sẻ từ chủ nuôi và chưa được xác nhận là nguyên nhân giúp chú mèo đạt tuổi thọ đặc biệt này.