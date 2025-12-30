Sự thật về ‘đảo mèo’ nằm giữa hồ Bảy Mẫu, công viên Thống Nhất

Là một trong hai hòn đảo thuộc Công viên Thống Nhất, nhưng đảo Hòa Bình lại nằm cô lập giữa hồ Bảy Mẫu. Việc không có cầu bắc qua và bắt buộc phải di chuyển bằng cano, thuyền... đã biến nơi đây thành điểm đến thú vị, kích thích sự tò mò, khám phá của nhiều bạn trẻ. Sau khi xuất hiện trong các clip viral với hình ảnh đàn chó mèo thân thiện, đảo Hòa Bình được các bạn trẻ gọi vui là 'đảo mèo'.

Nhiều bạn trẻ tìm đến "đảo mèo" sau các clip viral trên TikTok.

Chú Phong (52 tuổi, Hà Nội) có hơn 30 năm gắn bó với những chiếc thuyền đạp vịt tại công viên Thống Nhất. Chú cũng là người thường lái cano chở khách ra đảo Hoà Bình. "Công việc chính của tôi là làm nhà thuyền, nhưng dạo gần đây bỗng trở nên bận rộn hơn hẳn vì nhiều bạn trẻ có nhu cầu thăm đảo", chú kể. Theo chú Phong, những ngày qua lượng khách ra đảo những ngày qua tăng nhiều, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Có những thời điểm, chú phải chủ động dừng chạy cano đón khách để đảm bảo không gian yên tĩnh trên đảo và cho chó, mèo...nghỉ ngơi.

Là gương mặt thân thiện 'nổi tiếng' trên TikTok, chú chó "Nâu" luôn giữ thói quen chạy ra tận bến chào đón mỗi khi có người ghé thăm đảo.

Không gian trên đảo được bao phủ bởi màu xanh ngát của những gốc cây cổ thụ to lớn, tỏa bóng râm mát quanh năm. Điểm nhấn giữa khung cảnh thiên nhiên ấy là đền Ngọc Liên, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị.

Là người đã trông nom đền Ngọc Liên suốt 10 năm qua, cô Hà cho biết đàn mèo ở đây không phải mèo hoang mà luôn được chăm sóc cẩn thận. Theo cô, số lượng thực tế chỉ khoảng 40 con, ít hơn nhiều so với con số hàng trăm cá thể như mạng xã hội lan truyền

"Cô trông nom ở đền nên hay cho mèo ăn mỗi ngày. Dạo này các bạn trẻ đến đây đa số là vì những đứa bốn chân này", cô kể.

Nhiều bạn trẻ mang theo sự háo hức từ các video trên TikTok đến đảo với hy vọng được ôm ấp, vuốt ve các "hoàng thượng". Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Mèo trên đảo khá nhát người, chúng thường lẩn trốn khi thấy đông khách và chỉ mò ra ăn khi không gian yên tĩnh trở lại.

Chị Phương, một du khách biết đến địa điểm này qua TikTok chia sẻ trải nghiệm thực tế: "Ban đầu xem video, mình tưởng tượng rằng đến đây mình sẽ được vuốt ve mèo. Nhưng mà đến đây thì không chạm vào được bạn mèo nào cả vì các em khá nhút nhát".

Cùng lên đảo trải nghiệm, Thuỳ Chi và Kim Dung nhận thấy đàn mèo nhát hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù đã chuẩn bị nhiều pate và hạt vì sợ các 'bé' đói, nhưng cả hai chỉ gặp được vài chú mèo. Nhận thấy những người bạn bốn chân có phần hoảng sợ vì bỗng dưng 'nổi tiếng', hai bạn nhắn nhủ du khách nên đến rải rác và giữ thái độ nhẹ nhàng, tránh săn đuổi hay dồn ép khiến chúng bị căng thẳng.

Bất ngờ vì trên đảo "ngập tràn" đồ ăn, nhiều bạn trẻ gửi lại pate, hạt thức ăn cho chó mèo tại đền, tránh lãng phí.

Bên cạnh việc gặp gỡ những người bạn bốn chân, nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng sự bình yên và không gian xanh mát nơi đây như một 'liều thuốc' tinh thần quý giá cho những ai muốn tìm một khoảng lặng giữa lòng thủ đô."