Nuôi gà làm thú cưng, cho đi xe đẩy như trẻ nhỏ

Tại các đô thị hạng nhất của Trung Quốc, trào lưu nuôi gà làm thú cưng phát triển mạnh, làm thay đổi quan niệm truyền thống về vật nuôi. Trên mạng xã hội, các bài đăng và video liên quan đến gà cưng đã thu hút hơn 3,1 tỷ lượt xem.

Nhiều chủ nuôi mặc quần áo, đội mũ, cho gà ngồi xe đẩy đi siêu thị. Ảnh: SCMP

Aguai, một phụ nữ sống tại tỉnh Quảng Đông, cho biết vô tình bước vào xu hướng này sau khi ấp nở thành công ba quả trứng được người thân tặng. Bị thu hút bởi vẻ ngoài đáng yêu của đàn gà con, cô quyết định giữ lại và nuôi như thú cưng.

Ba con vật nuôi của Aguai thuộc giống gà mượt xương đen Taihe, giống gà quý hiếm ở Trung Quốc, thường được đánh giá cao cả về giá trị ẩm thực lẫn y học. Với bộ lông trắng như tuyết và dáng đi thanh thoát, chúng còn được gọi là "tiên phượng hoàng".

Theo Aguai, gà nhỏ gọn, hiền lành, dễ chăm sóc và chi phí thức ăn mỗi tháng chưa tới 30 nhân dân tệ (khoảng 100.000 đồng). Sau 10 tháng nuôi, cô gọi chúng là "thú cưng hoàn hảo".

Giống gà mượt xương đen Taihe của Aguai. Ảnh: QQ

Nhiều người cho biết gà ít mùi, không rụng lông nhiều như chó mèo. Một số còn đặt làm riêng dây dắt, tã lót và giường ngủ cho chúng. Khi ra ngoài, những chú gà được mặc áo, đi giày, quàng khăn và ngồi xe đẩy như trẻ nhỏ.

Một cư dân mạng ở tỉnh Giang Tô nuôi con gà trống có biệt danh "Mái lệch" vì chiếc mào đặc biệt. Người này cho rằng gà rất thông minh, có thể hiểu lời nói và giao tiếp bằng ánh mắt, cảm xúc với con người.

Một chủ nuôi khác tên Alin, từng nuôi vẹt, mèo và chó, nói gà là loài gắn bó tình cảm nhất. Theo cô, chó mèo thường kéo theo nhiều chi phí chăm sóc, trong khi gà ngủ đúng giờ, thức dậy lúc bình minh và sống đơn giản.

"Nuôi gà khiến tôi nhận ra cuộc sống không cần quá phức tạp", Alin nói.

Theo truyền thông Trung Quốc, phần lớn gà cưng được mua từ các trang trại hoặc là gà trống bị loại do không thể đẻ trứng. Một số siêu thị còn tặng gà con khi khách mua trứng hoặc sữa chua để quảng bá sản phẩm.

Gà được nuôi trong căn hộ của một số gia đình. Ảnh: QQ

Với nhiều cư dân thành thị, việc nuôi gà còn mang ý nghĩa đạo đức. Họ cho biết sau khi tiếp xúc gần gũi với loài vật này, họ bắt đầu nhìn nhận khác về động vật nuôi lấy thịt và quan tâm hơn đến phúc lợi chăn nuôi.

"Tôi vẫn ăn thịt, nhưng điều đó không ngăn cản tôi yêu thương thú cưng. Nó khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cách tiêu dùng nhân văn", một người dùng mạng xã hội cho biết.

Xu hướng nuôi gà nằm trong làn sóng ưa chuộng thú cưng lạ tại Trung Quốc. Theo Đài phát thanh quốc gia, hiện khoảng 17 triệu người nước này nuôi các loài vật độc đáo như bò sát, côn trùng, động vật gặm nhấm... tạo nên thị trường trị giá gần 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD).