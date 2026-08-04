Mẹ trung vệ Việt Anh khóc khi thấy con đổ máu trên sân

Trong trận đấu gặp đội Indonesia tại ASEAN Cup 2026, Bùi Hoàng Việt Anh trở lại đá chính. Trung vệ 27 tuổi có pha va chạm với tiền đạo Indonesia Mitchell Baker ở phút 27 khi tranh chấp bóng bổng, rách chân mày trái, máu chảy thành dòng xuống mặt.

Hình ảnh cận cảnh trên truyền hình khiến mẹ của Việt Anh, bà Nguyễn Thị Thắm, 52 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, bật khóc. "Tôi chẳng còn tâm trí đâu để xem tiếp. Chỉ đến khi thấy bác sĩ băng bó, con lại ra sân thi đấu mới đỡ lo", bà Thắm kể.

Chồng bà, ông Bùi Trọng Điệp, 59 tuổi, cùng người thân ngồi cạnh liên tục trấn an, nhắc bà chấn thương là điều khó tránh với một cầu thủ chuyên nghiệp.

Trung vệ Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh ăn mừng sau trận thắng Indonesia 3-0 ở ASEAN Cup 2026, trên sân Pakansari, Bogor, Indonesia ngày 3/8/2026. Ảnh: Đức Đồng

Đây không phải lần đầu gia đình trải qua cảm giác này. Tháng 3/2024, trong trận gặp Thể Công - Viettel tại V-League, Việt Anh từng bị rách sâu ở môi trên, phải khâu 24 mũi.

Những vết thương trên thân thể dần trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của trung vệ tuyển quốc gia.

Ngày còn học tiểu học ở quê tại Thái Bình, Việt Anh chỉ theo bạn đá bóng ở sân đất trong xóm nhưng luôn nổi bật nhất. Thấy cậu bé liên tục cùng đội nhà vô địch cấp cụm, cấp huyện, các thầy giáo động viên gia đình cho anh theo bóng đá chuyên nghiệp nhưng bà Thắm phản đối. "Từ nhỏ cháu học rất giỏi. Tôi chỉ muốn con tập trung học văn hóa", người mẹ nói.

Năm 10 tuổi Việt Anh được gọi lên Trường Năng khiếu Thái Bình, bà Thắm tiếp tục không đồng ý. Mê bóng đá, cậu bé xin bố cho mình tự bắt xe buýt 18 km đến sân tập mỗi tuần hai lần. Hai tháng sau, các huấn luyện viên tiếp tục gọi điện thuyết phục gia đình cho anh dự giải U11 rồi mới quyết định. Thấy con quyết tâm, bà Thắm dần đổi ý.

Dù đam mê, đứa trẻ 11 tuổi khi đó vẫn chưa quen sống xa nhà. Nhiều buổi tối, Việt Anh gọi điện trò chuyện với mẹ đến khi ngủ quên. Có lần con khóc vì nhớ nhà lúc 23h, bà Thắm bảo chồng chở lên trung tâm đào tạo, xin bảo vệ cho vào ngủ cùng con một đêm, sáng hôm sau mới về.

Năm đó, Việt Anh vô địch giải U11 quốc gia. Cậu bé ghi 7 bàn thắng, kém Vua phá lưới một bàn. Màn trình diễn này giúp cậu lọt vào mắt xanh của cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà, khi đó là Giám đốc đào tạo trẻ Hà Nội T&T. Năm 12 tuổi, Việt Anh chính thức gia nhập lò đào tạo trẻ tại Hà Nội.

Việt Anh bên bố mẹ (bên phải) khi cùng Hà Nội FC vô địch V-League 2019. Ảnh gia đình cung cấp

Đúng thời điểm con trai lên Thủ đô, gia đình ông Điệp gặp biến cố tài chính. Bố mẹ phải cùng con gái lớn, chuyển vào Bình Dương làm bảo vệ và công nhân để mưu sinh. Mỗi năm, Việt Anh chỉ có thể vào Nam thăm bố mẹ một lần.

Hiểu cảnh cha mẹ mưu sinh vất vả, Việt Anh chọn cách im lặng mỗi khi gặp thử thách. Năm 17 tuổi, anh chấn thương nặng phải nghỉ tập 8 tháng nhưng giấu gia đình. Khi một phụ huynh đồng đội gọi điện báo tin, ông Điệp mới biết chuyện.

Sự kiên trì giúp trung vệ dần gặt hái thành quả. Anh cùng Hà Nội FC vô địch V-League 2019, Cúp Quốc gia 2020, trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2021 và giành HCV SEA Games 31 năm 2022. Từ năm 2023, anh chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Khi sự nghiệp ổn định cũng là lúc ông Điệp gặp biến cố sức khỏe. Việt Anh giục bố mẹ rời Bình Dương ra Bắc. Bằng tiền tiết kiệm sau nhiều năm thi đấu cùng khoản vay mượn thêm từ bạn bè, anh mua một căn hộ chung cư tại quận Hoàng Mai cho bố mẹ. Bà Thắm ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng, còn mọi chi phí sinh hoạt đều một tay người con trai lo liệu.

Nhìn con tiếp tục thi đấu trên sân trong trận đấu tối qua, bà Thắm biết lựa chọn bóng đá của con là chính xác. "Không phải ai cũng thành công nhờ bóng đá, nhưng con đã đúng khi chọn đam mê. Tôi mong con và toàn đội giữ sức khỏe để thi đấu tốt. Khi đội vào chung kết, vợ chồng tôi nhất định sẽ đến sân cổ vũ", bà Thắm nói.

Sau chiến thắng trước Indonesia, Bùi Hoàng Việt Anh được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương. Anh cho biết toàn đội đã rất quyết tâm vì thời gian trước liên tục thua Indonesia. "Tôi đã chơi hơn 100% sức lực để có thể phục thù", trung vệ tuyển Việt Nam nói.

Tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam tạm đứng nhất bảng A với 7 điểm, bằng Singapore, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+10 so với +3). Ở lượt cuối vào ngày 7/8, Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là chắc chắn đi tiếp, và chiến thắng đồng nghĩa nắm chắc vị trí đầu bảng. Trong khi đó, Indonesia buộc phải thắng Singapore.