Khổ như 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn

Trang 163 đưa tin mới đây nam diễn viên Tu Kiệt Khải bị tòa án Đài Loan, Trung Quốc xét xử vì trốn nghĩa vụ quân sự. Kết quả, chồng Giả Tịnh Văn bị phạt hai năm 8 tháng tù, nam diễn viên mong được hưởng án treo vì từng tích cực tham gia công tác từ thiện.

Tu Kiệt Khải thừa nhận từng chi 150.000 Đài tệ (129 triệu đồng) để làm giả hồ sơ sức khỏe, ngụy tạo bản thân mắc bệnh cao huyết áp nhằm được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2015.

Tu Kiệt Khải - chồng Giả Tịnh Văn - bị bắt vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Ban đầu, Tu Kiệt Khải muốn xin miễn nghĩa vụ quân sự nhưng không thành. Nam diễn viên được phân công thực hiện nghĩa vụ thay thế tại Cục Dân chính thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 6/2016. Theo quy định của pháp luật, công dân nam thực hiện nghĩa vụ quân sự từ khoảng 4 tháng đến một năm.

Tu Kiệt Khải vốn phải thực hiện nghĩa vụ trong một năm, tuy nhiên đến tháng 9/2016, Giả Tịnh Văn thông báo mang thai 4 tháng. Pháp luật Đài Loan (Trung Quốc) quy định nếu có con chưa đủ 12 tuổi và vợ mang thai trên 6 tháng, quân nhân có thể xin xuất ngũ sớm. Tu Kiệt Khải đáp ứng điều kiện này, được xuất ngũ vào ngày 29/11/2016. Tổng thời gian phục vụ chỉ 5 tháng.

Theo Sina, Giả Tịnh Văn luôn thể hiện hình ảnh gia đình hạnh phúc, nhưng khán giả lại cho rằng chồng cô muốn nữ diễn viên nhanh chóng sinh con chỉ để trốn nghĩa vụ quân sự. Trong một chương trình giải trí, Tu Kiệt Khải cũng chia sẻ mong muốn có thêm con, bất chấp việc Giả Tịnh Văn đã bước sang tuổi U50. Công chúng cho rằng nam diễn viên ích kỷ, không nghĩ cho sức khỏe của vợ.

Sự nghiệp của Tu Kiệt Khải không thành công như Giả Tịnh Văn, gánh nặng kinh tế do nữ diễn viên gánh vác nhiều năm. Nàng Triệu Mẫn vẫn phát triển ổn định, cô tham gia show giải trí và đóng phim tại Trung Quốc đại lục. Việc Tu Kiệt Khải vướng scandal trốn nghĩa vụ quân sự đã biến anh trở thành nghệ sĩ có vết nhơ, danh tiếng và công việc chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề.

Giả Tịnh Văn gồng gánh gia đình suốt nhiều năm.

Trước Tu Kiệt Khải, năm 2005, Giả Tịnh Văn hẹn hò chàng công tử gia tộc giàu có tại Thượng Hải là Tôn Chí Hạo. Tuy nhiên, mẹ Tôn Chí Hạo luôn coi thường nghề nghiệp của Giả Tịnh Văn. Khi nữ diễn viên mang bầu trước khi cưới, cô bị nhà chồng coi thường.

Mẹ Tôn Chí Hạo nghi ngờ Giả Tịnh Văn giăng bẫy con trai, vì vậy nhất quyết đòi xét nghiệm ADN của bé Tôn Linh Xuyến (tên thân mật là Ngô Đồng) trước khi thừa nhận hai mẹ con Giả Tịnh Văn. Sau khi kết hôn, Tôn Chí Hạo vẫn không bỏ thói lăng nhăng, anh còn bạo hành Giả Tịnh Văn.

Khi nữ diễn viên quyết định ly hôn, Tôn Chí Hạo lại đưa con gái Ngô Đồng ra nước ngoài, ngăn cấm mẹ con gặp nhau. Giả Tịnh Văn buộc phải tổ chức họp báo, bật khóc nhờ truyền thông gây sức ép để gia đình chồng trả lại con gái. Nữ diễn viên cũng chấp nhận trả lại tiền sính lễ, từ bỏ quyền sở hữu một số bất động sản và bồi thường hàng triệu NDT cho chồng cũ để giành quyền nuôi con. Đến năm 2010, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô kết thúc.

Hôn nhân của Giả Tịnh Văn gặp nhiều trắc trở.

Truyền thông Trung Quốc bình luận: "Giả Tịnh Văn là minh chứng cho câu nói hồng nhan bạc phận". Thời trẻ, cô dốc hết sức kiếm tiền chữa bệnh, trả nợ cho cha. Sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim Đa tình đao khách vô tình đao, Tiểu Lý phi đao, Ỷ thiên đồ long ký (2003), Chí tôn hồng nhan, Thần y hiệp nữ... Giả Tịnh Văn được khen ngợi là Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh.