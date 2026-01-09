Sao châu Á 9/1: Lộc Hàm bị lộ bằng chứng 'bắt cá hai tay'

Ngày 7/1, nhiều tài khoản mạng xã hội 'đào' ảnh Lộc Hàm và Tư Hiểu Địch đăng, phát hiện giữa hai người có rất nhiều liên hệ. Ví dụ, Tư Hiểu Địch đăng ảnh một chiếc Maybach, và Lộc Hàm cũng sở hữu một chiếc giống hệt. Lái xe cho Tư Hiểu Địch thời điểm đó cũng chính là người lái xe của Lộc Hàm. Trước đó, Quan Hiểu Đồng từng đăng ảnh 'tự sướng' trong chiếc xe, sau khi làm tóc vào năm 2024. Hiện chủ đề liên quan mối quan hệ giữa Lộc Hàm - Tư Hiểu Địch thu hút hàng triệu lượt đọc trên Weibo. Hồi tháng 1, hot girl mạng Tư Hiểu Địch (IamRoosie) đăng tải một bức ảnh ngủ cạnh Lộc Hàm và nói họ có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Weibo

Lý Liên Kiệt chụp ảnh cùng con gái út. Ảnh: Weibo

Diễn viên Hong Kong Vương Lệ Nhân cho biết chia tay người chồng kém 7 tuổi. Ảnh: HK01

Nữ diễn viên kiêm cựu Hoa hậu Hàn Quốc Kim Ji Yeon tiết lộ giảm thành công 10 kg. Ảnh: Nate

Hình ảnh mới của Park Yoo Chun. Ảnh: Instagram

'Nữ hoàng Tuyết' Sung Yuri khoe ảnh đi 'check in' hàng thịt nướng. Ảnh: Instagram