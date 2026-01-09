Đổ tiền tỷ cho Hieuthuhai

Cuộc đua tiền tỷ giữa các fandom sao Việt

Cuộc đua bình chọn tại hạng mục “Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất” của Làn Sóng Xanh Awards 2025 đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng khi số tiền fan bỏ ra được ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Theo thống kê từ các cộng đồng người hâm mộ, tính đến cuối ngày 7/1, Quang Hùng MasterD đã cán mốc 9 triệu lượt bình chọn tại vòng 3 đề cử. Trước thời điểm ban tổ chức ẩn số liệu, nam ca sĩ đang dẫn đầu với khoảng cách hơn 2,7 triệu phiếu so với người xếp sau.

Fan cật lực đổ tiền mua bình chọn để thần tượng thắng giải.

Với cơ chế mỗi tài khoản được vote một lượt mỗi ngày, tương ứng 3.000 đồng, quy ra 10 điểm cho mỗi lượt, người hâm mộ ước tính đã chi khoảng 2,7 tỷ đồng để giúp Quang Hùng MasterD giữ vị trí dẫn đầu. Đứng thứ hai là Hieuthuhai với khoảng 6,2 triệu bình chọn, tương đương gần 1,8 tỷ đồng. Ba vị trí còn lại trong top 5 cũng ghi nhận số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng cho mỗi nghệ sĩ.

Ở bảng nghệ sĩ nữ, fan cũng đổ hàng trăm triệu đồng để đưa Lyhan, Lamoon, Han Sara, Thiều Bảo Trâm... lên top.

Vòng 3 bình chọn sẽ khép lại vào 00h ngày 9/1. Trong thời gian còn lại, hệ thống đã ẩn số liệu khiến người hâm mộ không thể theo dõi trực tiếp thứ hạng. Kết quả cuối cùng sẽ được “mở khóa” tại lễ trao giải diễn ra ngày 30/1.

Ủng hộ thần tượng hay gánh nặng vô hình?

Ở góc nhìn ủng hộ, nhiều fan cho rằng việc sẵn sàng chi tiền bình chọn cũng là cách chứng minh sức mạnh fandom và giá trị thương mại của nghệ sĩ. Theo họ, những con số bình chọn ấn tượng giúp nghệ sĩ ghi điểm với nhãn hàng, dễ dàng thu hút hợp đồng quảng cáo, mở rộng cơ hội tổ chức show bán vé, phát triển sự nghiệp bền vững hơn.

Chiều ngược lại, cuộc đua bình chọn cũng tạo ra những áp lực. Khi fandom coi việc chi tiền là nghĩa vụ, những người không đủ điều kiện tài chính dễ rơi vào cảm giác tội lỗi hoặc bị xem là kém nhiệt. Điều này khiến văn hóa hâm mộ dần lệch khỏi tinh thần thưởng thức nghệ thuật ban đầu.

Việc fan bỏ tiền mua bình chọn phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân. Bài toán đặt ra là làm sao để cân bằng giữa sự tham gia của người hâm mộ và tính công bằng, để giải thưởng không trở thành cuộc đua tài chính và vẫn giữ được ý nghĩa tôn vinh nghệ thuật.

Các nghệ sĩ nói gì?

Không ít nghệ sĩ lại chủ động khuyên fan không nên chi tiêu quá tay. Một số người kêu gọi khán giả chỉ tham gia những hạng mục miễn phí hoặc đóng góp ở mức vừa phải, tránh tạo áp lực tài chính cho bản thân.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi từng chia sẻ cô không vui khi thấy fan phải bỏ tiền bình chọn cho mình. Nữ ca sĩ cho biết các buổi school tour hay showcase của cô đều mở cửa miễn phí để khán giả vào thưởng thức.

Cô cũng thừa nhận bản thân không quá dư dả để liên tục tổ chức show miễn phí, nhưng vẫn ưu tiên điều này vì phần lớn fan đồng trang lứa, nhiều người chưa có công việc ổn định. “Tuổi này không phải ai cũng có thu nhập tốt. Nên mình khuyên các bạn sử dụng tiền hợp lý, sau này ổn định rồi muốn phóng khoáng hơn cũng được”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tương tự, Quang Hùng MasterD cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để bình chọn cho mình. Nam ca sĩ nhắn nhủ fan không nên vì anh mà chi tiêu quá nhiều. Anh cho biết bản thân đã cảm thấy đủ và hạnh phúc khi luôn có fan đồng hành trong mọi dự án.

Hieuthuhai cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi kêu gọi người hâm mộ không nên chi tiêu quá tay cho việc bình chọn. Nam rapper cho biết anh trân trọng tình cảm và công sức fan dành cho mình, nhưng chỉ cần vài lượt bình chọn mang tính ủng hộ tinh thần là đủ.

Anh nhấn mạnh người hâm mộ không nên để việc bình chọn ảnh hưởng đến sức khỏe hay tài chính cá nhân.

Khi lá phiếu gắn liền với ví tiền Việc người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền để mua lượt bình chọn cho thần tượng tại các lễ trao giải, chương trình âm nhạc không còn là hiện tượng hiếm trong ngành giải trí châu Á. Tại Hàn Quốc, nhiều lễ trao giải âm nhạc những năm gần đây cho phép hoặc khuyến khích hình thức fan voting thông qua ứng dụng trả phí, mua vật phẩm ảo hoặc gói bình chọn. Với các fandom lớn, việc “cày vote” là hoạt động mang tính ủng hộ tinh thần, hơn hết là cuộc chạy đua tài chính để đưa thần tượng thắng giải. Tranh cãi bùng lên vào cuối năm 2024, khi lễ trao giải Korea Grand Music Awards (KGMA) bị cộng đồng fan chỉ trích dữ dội. Trong nhiều tháng, người hâm mộ BTS đặc biệt là fan của j-hope đã bỏ tiền và thời gian để bình chọn giúp nam ca sĩ dẫn đầu áp đảo ở hạng mục fan vote. Tuy vậy kết quả cuối cùng lại không phản ánh thứ hạng này do ban tổ chức thay đổi tiêu chí chấm giải vào sát ngày trao giải. Không ít ý kiến cho rằng việc thu tiền từ fan nhưng không đảm bảo kết quả tương xứng đã biến bình chọn thành công cụ thương mại hơn là thước đo mức độ yêu mến.