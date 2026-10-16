Mẹ chồng mê hoa sữa khiến tôi khổ sở mỗi khi về nhà

Tôi và chồng gần 30 tuổi, mới kết hôn chưa đầy một năm, hiện sống cùng bố mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi biết mẹ chồng là người tình cảm, thích chăm chút nhà cửa và yêu cây cối. Tôi nghĩ sống chung khó tránh khỏi những khác biệt trong sinh hoạt nên luôn tự nhủ phải học cách thích nghi, nhất là khi mình mới về làm dâu.

Mọi chuyện êm đềm cho đến khi mùa hoa sữa đến. Mẹ chồng tôi rất thích mùi hương này, thường xuyên mở toang cửa sổ phòng khách, kể cả vào buổi tối, để hương hoa từ hàng cây ngoài đường bay vào nhà. Bà còn hay nói mùa thu phải có mùi hoa sữa mới đúng điệu, nhà cửa mà lúc nào cũng đóng kín thì vừa bí bách vừa mất đi cái thú tận hưởng thiên nhiên.

Tôi lại không thích mùi hoa sữa. Những hôm cửa sổ mở lâu, mùi hoa lan khắp phòng khách, len cả vào phòng ngủ khiến tôi thấy ngột ngạt. Ban đầu, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được hết mùa hoa, nhưng càng về sau càng khó chịu. Có hôm đi làm về, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc, tôi chỉ muốn bỏ về nhà ngoại.

Điều khiến tôi khó xử hơn là mẹ chồng không chỉ muốn mở cửa sổ mà còn thường xuyên mang hoa sữa về cắm trong nhà. Bà bảo hoa đang vào mùa, không tranh thủ thưởng thức thì thật phí. Mỗi lần đi ngang hàng cây hoặc thấy những cành hoa được bày bán, bà lại mua vài bó mang về, cắm vào bình lớn giữa phòng khách. Mùi hương vì thế càng đậm.

Tôi nhiều lần định góp ý nhưng lại ngần ngại. Mẹ chồng vốn vui vẻ mỗi khi kể về hoa sữa, thường ngồi ngắm bình hoa rồi hỏi mọi người có thấy nhà thơm không. Tôi không muốn nói thẳng rằng mình khó chịu, sợ làm bà mất vui hoặc nghĩ con dâu mới về đã chê bai sở thích của mình. Những lúc ấy, tôi chỉ lặng lẽ đi sang phòng khác, đóng cửa lại.

Chồng biết tôi không thích mùi hoa sữa nhưng thường khuyên tôi cố chịu thêm một thời gian. Anh nói mẹ đã lớn tuổi, có những sở thích riêng, mùa hoa cũng chẳng kéo dài quanh năm nên tôi đừng để chuyện nhỏ làm mất hòa khí.

Nghĩ lại, tôi luôn cố gắng giữ quan hệ tốt với gia đình chồng từ những ngày đầu về làm dâu. Tôi sợ một lời góp ý không khéo có thể khiến mẹ nghĩ mình khó tính, không biết trân trọng sở thích của người lớn. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi lại thấy mệt mỏi mỗi khi trở về nhà. Tôi cũng không muốn chồng phải khó xử vì những chuyện sinh hoạt tưởng chừng rất nhỏ.

Tôi chưa biết nên nói với mẹ chồng thế nào để bà hiểu mà không cảm thấy bị xúc phạm. Liệu tôi có nên thẳng thắn đề nghị bà hạn chế cắm hoa sữa và mở cửa sổ, hay tiếp tục nhường nhịn để giữ không khí gia đình hòa thuận?

Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ những người từng sống chung với bố mẹ chồng và gặp bất đồng tương tự. Làm thế nào để tôi vừa tôn trọng sở thích của mẹ, vừa có thể thoải mái trong chính ngôi nhà mình đang sống?