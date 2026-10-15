Vì sao hoa sữa là "nàng thơ" của người này nhưng lại là "cơn ác mộng" của người khác?

Lý do cùng một mùi hoa sữa lại gây ra hai luồng cảm xúc trái ngược

Cứ vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10, các tuyến phố Hà Nội lại ngập tràn sắc hoa sữa. Từ lâu, loài hoa này đã đi vào thơ ca, nhạc họa như một biểu tượng không thể thiếu của mùa thu thủ đô. Tuy nhiên, việc trồng cây sữa quá dày và ồ ạt suốt nhiều thập kỷ qua vô tình biến hương sắc mùa thu trở thành "nỗi ám ảnh" đối với nhiều người dân nơi đây.

Bảo vệ chung cư CT1 Bắc Linh Đàm (phường Định Công, Hà Nội) thực hiện phun nước lên cây hoa sữa tối 13/10 để hạn chế mùi hương ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân. Ảnh: Nguyễn Ngoan

Tại khu chung cư CT1 Bắc Linh Đàm (phường Định Công) mới đây, hàng hoa sữa từ 13 đến 15 cây lớn trồng sát nhà dân đang gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của các hộ ở tầng thấp.

Theo nhiều người dân, họ luôn phải đóng kín cửa ban công và hành lang vào mùa này để tránh mùi hương nồng nặc, nhất là vào khung giờ cao điểm từ 21h đến 22h đêm. Dù Ban quản lý chung cư từng xịt nước lên tán cây để giảm mùi, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện tại, người dân nơi đây đang kiến nghị thành phố có phương án cắt tỉa hoặc di dời bớt cây để trả lại không gian sống thoáng đãng.

Theo nhiều người dân, họ luôn phải đóng kín cửa ban công và hành lang vào mùa này để tránh mùi hương nồng nặc, nhất là vào khung giờ cao điểm từ 21h đến 22h đêm. Dù Ban quản lý chung cư từng xịt nước lên tán cây để giảm mùi, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ảnh: Nguyễn Ngoan

Vậy tại sao cùng một loại hoa nhưng có người rất thích nhưng có người “đau đầu, ám ảnh” vì hoa sữa?

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam, cho biết phản ứng của cơ thể với mùi hương phụ thuộc lớn vào sức khỏe, mức độ nhạy cảm cá nhân, cũng như cường độ và thời gian tiếp xúc. Điều này lý giải vì sao trên cùng một tuyến phố hoa sữa, có người thấy thơm nhưng có người lại bị đau đầu, nôn nao.

Theo bác sĩ Hoàng, dù Cơ quan Đăng ký chất độc và bệnh tật Hoa Kỳ (ATSDR) chỉ ra rằng mùi trong môi trường có thể gây ra các triệu chứng như nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt hay kích ứng họng, mắt, mũi; nhưng đây chỉ là bằng chứng chung về mùi môi trường.

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh không thể quy kết việc ngửi hoa sữa sẽ gây hại cho tất cả mọi người, đồng thời cần phân biệt rõ ràng giữa phản ứng mùi hương thông thường, dị ứng phấn hoa và tình trạng ngộ độc thực sự.

Từ lâu, loài hoa sữa đã đi vào thơ ca, nhạc họa như một biểu tượng không thể thiếu của mùa thu thủ đô. Tuy nhiên, việc trồng cây sữa quá dày đặc và ồ ạt suốt nhiều thập kỷ qua vô tình biến hương sắc mùa thu trở thành "nỗi ám ảnh" đối với nhiều người dân. Ảnh: Viết Niệm

Lý giải vì sao ngửi hoa sữa đau đầu, buồn nôn, bác sĩ Hoàng phân tích, mũi không chỉ giúp nhận biết mùi. Một số chất có tính kích ứng còn tác động lên các nhánh cảm giác của dây thần kinh sinh ba tại vùng mũi, tạo cảm giác cay, rát hoặc khó chịu. Hệ khứu giác cũng có liên hệ với những mạng lưới xử lý cảm giác, cảm xúc và đau trong não. Trong đó, người mắc chứng đau nửa đầu (migraine) có thể nhạy cảm với mùi hơn bình thường. Cơn migraine không chỉ gây đau đầu mà còn có thể đi kèm buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động và khó dung nạp mùi.

Một nghiên cứu tổng quan hệ thống vào năm 2025 thực hiện trên 22.299 bệnh nhân đau nửa đầu (migraine) cho thấy: gần 47,8% người bệnh nhạy cảm hoặc ác cảm với mùi hương, và 40,1% ghi nhận mùi là yếu tố kích thích cơn đau xuất hiện. Dù vậy, dữ liệu này phản ánh phản ứng chung với mọi loại mùi chứ không chứng minh riêng cho hoa sữa.

Cùng một loại hoa nhưng có người rất thích có người lại "ám ảnh, đau đầu". Ảnh: Phúc Tài

Giải thích sâu hơn, bác sĩ Hoàng nhận định mùi nồng có thể kích phát cơn migraine, nhưng đôi khi chính việc bệnh nhân bước vào giai đoạn báo trước của bệnh đã khiến họ trở nên nhạy cảm với mùi hơn. Vì vậy, việc ngửi thấy mùi chưa chắc là nguyên nhân duy nhất gây đau đầu. Tương tự, các triệu chứng buồn nôn hay chóng mặt có thể đi kèm với bệnh đau nửa đầu hoặc xảy ra do tiếp xúc mùi môi trường, chứ không đủ cơ sở để kết luận người bệnh bị tụt huyết áp, thiếu máu não hay ngộ độc.

Bác sĩ cũng lưu ý cần phân biệt rõ ràng ba khái niệm: ngưỡng ngửi thấy mùi, ngưỡng gây kích ứng và ngưỡng gây độc, bởi cảm giác mùi nồng nặc hoàn toàn không đồng nghĩa với mức độ độc tính của nó.

Mùi hoa sữa: Những nhóm người tuyệt đối phải cẩn trọng

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo người mắc hen phế quản cần lưu ý nếu mùi mạnh thường đi kèm ho, tức ngực, khò khè hoặc khó thở. Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), khí phế thũng cũng có thể nhạy cảm hơn với mùi môi trường. Tuy nhiên, không thể coi hoa sữa là nguyên nhân chắc chắn của mọi đợt bệnh nặng lên.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo người mắc hen phế quản cần lưu ý nếu mùi mạnh thường đi kèm ho, tức ngực, khò khè hoặc khó thở. Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), khí phế thũng cũng có thể nhạy cảm hơn với mùi môi trường. Tuy nhiên, không thể coi hoa sữa là nguyên nhân chắc chắn của mọi đợt bệnh nặng lên. Ảnh minh hoạ: Phúc Tài

Người mắc migraine nên chú ý nếu mùi nồng thường xuyên xuất hiện trước cơn đau đầu. Người có tiền sử dị ứng phấn hoa cần theo dõi các biểu hiện như hắt hơi, ngứa mũi, ngứa mắt và chảy nước mắt. Có cơ địa dị ứng không đồng nghĩa chắc chắn dị ứng hoa sữa.

Khả năng gây dị ứng của phấn hoa sữa cũng đã được ghi nhận trong nghiên cứu. Một công trình tại miền Đông Ấn Độ khảo sát 140 bệnh nhân dị ứng hô hấp, trong đó 40 người, tương đương 28,57%, có thử nghiệm lẩy da dương tính với chiết xuất phấn hoa Alstonia scholaris. Đây là nhóm người đã có bệnh dị ứng hô hấp, không phải mẫu đại diện cho dân số, nên không thể suy ra gần 30% người dân Hà Nội dị ứng hoa sữa.

Phấn hoa và mùi hương cũng không phải một. Đau đầu, nôn nao khi gặp mùi mạnh không đủ để chẩn đoán dị ứng. Với dị ứng qua trung gian IgE, dị nguyên có thể kích hoạt tế bào mast giải phóng histamin và các chất trung gian, tạo ra phản ứng miễn dịch khác với cảm giác khó chịu đơn thuần trước mùi nồng.

Cũng theo bác sĩ, phụ nữ mang thai có thể thấy một số mùi khó chịu hơn, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định ngửi hoa sữa gây hại cho thai hoặc tất yếu làm nặng tình trạng nôn nghén.

Bác sĩ Hoàng đưa ra lời khuyên, ngay khi bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu do mùi nồng, giải pháp tiên quyết là lập tức rời khỏi khu vực đó để tìm một không gian dễ chịu hơn để nghỉ ngơi. Những người có cơ địa nhạy cảm nên chủ động thay đổi lộ trình di chuyển, hạn chế đứng lâu dưới những cây đang nở rộ và kịp thời đóng các cửa hướng gió khi mùi hương tràn vào nhà.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nước hoa hay xịt phòng để át mùi là không nên, bởi sự cộng hưởng của các loại hương liệu dễ khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Đối với người có bệnh nền, cần tiếp tục duy trì phác đồ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý tăng liều hay lạm dụng thuốc chống dị ứng.

Để hỗ trợ quá trình chẩn đoán, người bệnh có thể ghi chép lại chi tiết thời gian, địa điểm tiếp xúc cũng như diễn biến của triệu chứng.

Cuối cùng, nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu chuyển biến nặng như khó thở, thở khò khè tăng nhanh, đau đầu dữ dội hoặc các triệu chứng thần kinh bất thường, bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức thay vì chủ quan đổ lỗi cho mùi hoa sữa.

Chiều 14/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của người dân. Theo công văn, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân. Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần các cây hoa sữa đến những vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh TP theo đề án đã được phê duyệt. Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Các tuyến phố và đường tại Hà Nội trồng nhiều cây hoa sữa gồm: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Duy Tân, Trung Hòa, Trung Kính, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...