Lấy vợ hơn 11 tuổi, tôi sống như đứa trẻ bị mẹ quản thúc

Vượt qua phản đối để lấy vợ hơn 11 tuổi

Năm 25 tuổi, Thắng kết hôn với Duyên, người phụ nữ hơn anh 11 tuổi. Khi ấy, Duyên đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn Thắng vẫn được nhiều người nhận xét là chàng trai trẻ chưa va vấp nhiều trong tình yêu.

Ba năm trước, Duyên ly hôn sau khi phát hiện chồng cũ phản bội. Không chìm đắm trong đau khổ, cô dùng số tiền được chia sau ly hôn để mở nhà hàng. Nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén, Duyên nhanh chóng thành công, từ một cơ sở nhỏ phát triển thành chuỗi nhà hàng có tiếng.

Thắng quen Duyên qua những lần gặp gỡ công việc. Anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài trẻ trung, sự tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn tự mình gây dựng được sự nghiệp.

Một lần, Duyên tâm sự rằng dù có thể tự lo cho bản thân về mọi mặt, cô vẫn mong có một người đàn ông để dựa vào, được yêu thương và che chở như bao phụ nữ khác.

Câu nói ấy khiến Thắng càng thương cô hơn. Khi anh chủ động tỏ tình, Duyên đã đồng ý.

Tuy nhiên, chuyện kết hôn không hề suôn sẻ. Bố mẹ Thắng phản đối quyết liệt vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Họ lo con trai còn trẻ, sau này sẽ hối hận khi vợ bước sang tuổi trung niên, còn anh vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất.

Thắng khi ấy tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Anh kiên quyết bảo vệ lựa chọn của mình, cuối cùng cũng tổ chức được đám cưới với người phụ nữ mình yêu. Anh không ngờ rằng, chính cuộc hôn nhân từng khiến mình tự hào lại trở thành điều khiến anh cảm thấy ngột ngạt nhất.

Duyên yêu anh, chăm sóc anh, nhưng dường như cô không tin anh đủ khả năng tự quyết định cuộc sống của chính mình. Ảnh minh họa

Được vợ chăm như trẻ nhỏ, dần mất tự do

Sau đám cưới, Thắng chuyển về sống tại nhà Duyên. Cô mua cho chồng một chiếc ô tô, sắm sửa quần áo, giày dép và gần như lo liệu mọi thứ trong cuộc sống của anh.

Mỗi sáng, Duyên chuẩn bị sẵn quần áo cho Thắng. Cô nhớ anh thích ăn món gì, không thích uống loại nước nào, thậm chí còn sắp xếp lịch trình để anh không phải bận tâm đến những việc vụn vặt.

Ban đầu, Thắng cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người đàn ông khác. Có một người vợ vừa xinh đẹp, giỏi giang, vừa chu đáo như Duyên là điều không phải ai cũng có được.

Thế nhưng, sự chăm sóc ấy ngày càng trở nên thái quá.

Cuối tuần, Thắng muốn gặp bạn bè, Duyên cũng đi cùng. Những ngày nghỉ lễ, cô luôn muốn hai người ở bên nhau suốt ngày. Khi Thắng nói muốn đi đá bóng hoặc tụ tập với đồng nghiệp, Duyên lập tức hỏi anh đi đâu, với ai, bao giờ về và tại sao không đưa cô đi cùng.

Có lần, nhóm bạn thân rủ Thắng đi ăn tối. Anh vừa định nhận lời thì Duyên đã hỏi địa điểm, danh sách người tham gia và thời gian kết thúc. Cuối cùng, Thắng viện cớ bận việc để từ chối.

Một người bạn nhắn tin trêu chọc: "Cậu lấy vợ hay lấy mẹ thế? Đến một bữa nhậu cũng phải xin phép. Không có bà vợ giàu có ấy, chắc cậu chẳng biết sống thế nào!".

Thắng đọc tin nhắn mà đỏ mặt. Anh tức giận vì bị chế giễu, nhưng sâu trong lòng, anh biết những lời ấy không hoàn toàn vô lý.

Anh bắt đầu cảm thấy mình giống một đứa trẻ to xác hơn là một người chồng trưởng thành. Duyên yêu anh, chăm sóc anh, nhưng dường như cô không tin anh đủ khả năng tự quyết định cuộc sống của chính mình.

Chồng làm thêm giờ, vợ lập tức nghi ngờ ngoại tình

Muốn thoát khỏi cảm giác bị bao bọc quá mức, Thắng quyết định nhận thêm dự án ở công ty. Anh nghĩ rằng nếu bận rộn hơn, vừa có thêm thu nhập, vừa có lý do chính đáng để dành thời gian riêng, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Duyên bắt đầu phàn nàn chồng không còn quan tâm đến mình như trước. Cô cho rằng Thắng đang thay đổi, không còn hào hứng trở về nhà và thường xuyên lấy công việc làm cái cớ để tránh né vợ.

Ban đầu, Thắng kiên nhẫn giải thích rằng anh chỉ muốn phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, Duyên không tin. Cô kiểm tra điện thoại của chồng, hỏi về những người phụ nữ xuất hiện trong danh sách liên lạc, thậm chí ngửi quần áo anh mỗi khi anh đi làm về để tìm dấu hiệu lạ.

Một hôm, Thắng phát hiện trong ô tô có thiết bị nghe lén mà anh không hề biết. Khi gặng hỏi, Duyên thừa nhận đã lắp nó vì muốn biết chồng nói chuyện với ai trong những chuyến đi công việc.

"Em chỉ lo cho anh thôi. Em từng bị phản bội, em không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nữa", Duyên giải thích.

Thắng sững sờ. Anh hiểu những tổn thương từ cuộc hôn nhân trước đã khiến vợ mất niềm tin, nhưng anh không thể chấp nhận việc mình phải sống như một người luôn bị theo dõi.

"Anh là chồng em, không phải đứa trẻ để em muốn quản lý thế nào cũng được", Thắng lần đầu lớn tiếng.

Duyên bật khóc, nói rằng cô đã hy sinh rất nhiều để xây dựng cuộc hôn nhân này, vậy mà chồng vẫn cảm thấy không hài lòng.

Nhìn người phụ nữ mình yêu khóc, Thắng lại mềm lòng. Anh không muốn làm cô tổn thương, càng không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc giống cuộc hôn nhân trước của cô.

Nhưng sau đêm đó, anh bắt đầu sợ mỗi lần điện thoại rung lên, sợ những câu hỏi dồn dập mỗi khi về muộn và sợ cả những ngày nghỉ vốn dĩ phải là khoảng thời gian hạnh phúc.

Còn yêu vợ, Thắng có nên tiếp tục chịu đựng?

Thắng không phủ nhận Duyên là người phụ nữ tốt. Cô chăm lo cho gia đình, không tiếc tiền bạc với chồng và luôn muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Điều khiến anh mệt mỏi là Duyên dường như không phân biệt được giữa yêu thương và kiểm soát. Cô muốn bảo vệ cuộc hôn nhân đến mức không cho chồng có khoảng trời riêng, trong khi Thắng ngày càng cảm thấy mình không được tin tưởng.

Anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một thời gian, vợ sẽ dần thay đổi. Nhưng mỗi khi tưởng mọi chuyện đã ổn, một câu hỏi nghi ngờ hoặc hành động kiểm tra của Duyên lại khiến anh thất vọng.

Thắng bắt đầu tự hỏi, nếu hai người tiếp tục sống như thế này thêm 2-3 năm nữa, liệu tình yêu có còn đủ sức níu giữ anh?

Anh vẫn yêu Duyên, nhưng không muốn cả đời phải sống trong sự sắp đặt của người khác. Anh muốn được tự lựa chọn quần áo, gặp gỡ bạn bè, phát triển sự nghiệp và trở về nhà mà không phải trải qua những cuộc chất vấn.

Điều anh mong muốn không phải là một người vợ bớt yêu mình, mà là một người vợ có thể tin tưởng mình.

Đêm ấy, nằm bên Duyên đang ngủ say, Thắng nhìn lên trần nhà rất lâu. Anh biết cuộc hôn nhân này chưa đến mức không thể cứu vãn, nhưng nếu cả hai không thay đổi, sự ngột ngạt hôm nay có thể biến thành oán trách ngày mai.

Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Thắng tự hỏi: Giữa việc tiếp tục làm người chồng được chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc và trở thành một người đàn ông có quyền tự quyết định cuộc đời mình, anh sẽ phải đánh đổi điều gì để tìm được hạnh phúc?