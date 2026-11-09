Mẹ chồng cho đất xây nhà nhưng muốn tôi ký giấy từ chối tài sản

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn được hai năm. Cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập cộng lại khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi chưa có con và hiện sống trong một căn phòng thuê. Từ trước khi cưới, tôi và chồng đã thống nhất muốn có nhà riêng rồi mới sinh con, không muốn con cái phải theo bố mẹ chuyển chỗ trọ, cuộc sống cũng thiếu ổn định.

Vì chưa đủ tiền mua nhà, hai đứa vẫn cố gắng tiết kiệm, dự tính vài năm nữa sẽ vay thêm để mua một căn hộ nhỏ. Tháng trước, mẹ chồng gọi chúng tôi về ăn cơm rồi bất ngờ nói sẽ cho một mảnh đất để hai vợ chồng xây nhà. Bà bảo đất đã có sẵn, chỉ cần tích góp thêm tiền xây dựng là có thể dọn về ở. Vợ chồng tôi rất mừng, bởi như vậy kế hoạch có nhà riêng sẽ đến sớm hơn dự tính. Chồng tôi cũng cảm ơn mẹ và nói sẽ cố gắng lo liệu việc xây nhà.

Tuy nhiên, cuối tuần trước, khi chồng đi công tác, mẹ chồng sang phòng trọ chơi. Sau khi hỏi han chuyện công việc, sinh hoạt, bà lấy ra một số giấy tờ và nói muốn tôi ký xác nhận từ chối nhận tài sản liên quan đến mảnh đất bà định cho. Bà giải thích đây là đất của gia đình, muốn để riêng cho con trai đứng tên, tránh sau này xảy ra chuyện tranh chấp hoặc bất đồng giữa vợ chồng. Bà nói vẫn coi tôi là con trong nhà, không có ý gì khác, chỉ muốn tài sản của mình được trao đúng cho con ruột.

Tôi nghe xong rất tức giận. Tôi hiểu đó là tài sản mẹ chồng cho chồng, bà có quyền quyết định, nhưng nếu đã nói cho hai vợ chồng xây nhà thì tại sao lại yêu cầu tôi ký giấy từ chối? Sau này tôi cũng là người sống trong căn nhà ấy, cùng chồng bỏ tiền bạc, công sức xây dựng, nhưng trên giấy tờ lại không có quyền gì. Tôi cảm thấy mình bị xem như người ngoài, dù đã kết hôn và xác định gắn bó lâu dài với gia đình này. Hôm đó, tôi chỉ nói mình không đồng ý rồi khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện, để mẹ chồng ra về.

Ba ngày sau, chồng đi công tác về, tôi hỏi anh chuyện mẹ đưa giấy tờ và muốn tôi ký từ chối tài sản thì anh nghĩ thế nào. Anh chỉ bảo tôi cứ kệ đi, vợ chồng đang vui vẻ, đừng vì chuyện này mà làm mất hòa khí. Anh nói đất mẹ cho thì cứ để anh đứng tên trước, sau này có cháu, bà vui vẻ hơn, anh sẽ tìm cách để tôi được đứng tên chung. Tôi càng nghe càng khó chịu vì không hiểu tại sao quyền lợi của mình lại phải chờ đến khi sinh con, hay phụ thuộc vào việc mẹ chồng có vui lòng hay không.

Tôi không muốn vì chuyện tài sản mà mâu thuẫn với mẹ chồng, cũng không muốn chồng khó xử giữa vợ và mẹ nên từ đó đến nay tôi không đồng ý cũng không tỏ thái độ gay gắt. Nếu đồng ý ký giấy, tôi sợ sau này dù cùng xây dựng, chăm chút căn nhà, mình vẫn chỉ là người ở nhờ trên đất của gia đình chồng. Còn nếu không ký, có thể cơ hội có nhà riêng mà chúng tôi mong đợi bấy lâu sẽ không còn.

Tôi nên thẳng thắn từ chối yêu cầu của mẹ chồng và chỉ xây nhà khi quyền lợi của cả hai được rõ ràng, hay nên tin lời chồng, chấp nhận để anh đứng tên trước rồi chờ đến khi có con mới tính tiếp?