Em chồng vay 350 triệu đồng, trả tôi bằng 40 thùng hàng ế

Tôi 34 tuổi, kết hôn 7 năm, có một con 5 tuổi. Vợ chồng tôi thống nhất tài chính độc lập, thu nhập ai người ấy giữ, mỗi tháng cùng góp vào quỹ chung để trả tiền nhà, học phí của con và sinh hoạt. Phần còn lại mỗi người tự tiết kiệm, chi tiêu hoặc hỗ trợ bố mẹ. Cuối năm ngoái, em gái chồng muốn mở cửa hàng quần áo trẻ em online, nói đã tìm được nguồn hàng tốt và cần vốn nhập lô đầu. Em hỏi vay tôi 350 triệu đồng, hứa trong 6 tháng sẽ hoàn lại vì tiền bán hàng quay vòng nhanh. Tôi có khoản tiết kiệm gần 400 triệu đồng, nghĩ người nhà làm ăn nghiêm túc nên chuyển tiền, không tính lãi cũng không viết giấy vay vì thấy làm vậy với em chồng hơi nặng nề.

Nhưng việc kinh doanh không thuận lợi như em tính. Hàng nhập về mẫu mã không hợp thị hiếu, quảng cáo tốn tiền nhưng đơn ít, càng về sau càng phải giảm giá. Đến hạn trả, em xin khất thêm ba tháng. Tôi đồng ý. Gần đây tôi nhắc lại vì mẹ đẻ phải nhập viện để phẫu thuật, gia đình cần chuẩn bị khoảng 250 triệu đồng cho viện phí, thuốc men và thời gian điều trị sau đó. Em chồng nói thẳng hiện không còn tiền mặt, rồi thuê xe chở sang nhà tôi gần 40 thùng quần áo tồn kho, bảo tôi cứ "cầm tạm", khi nào bán được hoặc xoay được tiền sẽ tính tiếp. Tôi chết lặng vì căn hộ vốn không rộng, số hàng chất kín một góc phòng khách và ban công. Quan trọng hơn, tôi không kinh doanh quần áo, không có khách, cũng chẳng biết phải làm gì với đống hàng đó.

Khi tôi yêu cầu em nhận lại hàng và tìm cách trả ít nhất một phần tiền mặt, bố mẹ chồng sang nói chuyện. Ông bà bảo em đang thất bại, nợ nần nhiều nơi, tôi là chị dâu thì nên giúp một tay, trước mắt giữ hàng hộ để em bớt áp lực. Mẹ chồng còn nói nếu bây giờ ép quá, chẳng khác nào dồn em vào đường cùng. Chồng tôi cũng không đứng hẳn về phía nào. Anh nói khoản đó là tiền riêng của tôi nên anh không can thiệp nhưng lại khuyên "người nhà với nhau thì thư thư cho nó". Khi tôi nói mẹ mình đang cần tiền viện phí, anh đáp phần đó tôi có thể hỏi anh vay trước, sau này em anh trả thì hoàn lại. Câu ấy khiến tôi càng ức, bởi 350 triệu đồng là tiền tôi tích cóp nhiều năm, bây giờ muốn dùng cho mẹ ruột lại phải đi vay chính chồng mình.

Liệu có phải chính gia đình chồng đang lấy hai chữ "người nhà" để buộc tôi phải gánh hậu quả từ việc kinh doanh của em? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.