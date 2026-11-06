Góa chồng hơn 10 năm, tôi ngại yêu vì mẹ chồng sống cùng

Tôi ngoài 40 tuổi, có con gái 13 tuổi. Cha mẹ tôi sống ở quê, tuổi đã cao, còn các anh chị em đều có gia đình riêng nên không thể thường xuyên lên thành phố hỗ trợ. Chồng mất khi con trai mới 3 tuổi, tôi vừa đi làm vừa chăm con, may mắn có mẹ chồng lên sống cùng để đỡ đần.

Nhờ bà trông cháu, lo cơm nước, tôi có thể yên tâm làm việc, dần ổn định kinh tế và mua được nhà riêng. Tôi luôn biết ơn những gì bà đã làm cho mẹ con tôi trong những năm tháng khó khăn.

Thế nhưng, khi con gái lớn dần, cuộc sống của tôi cũng thay đổi. Con đi học cả ngày, tôi có công việc ổn định, bạn bè và những nhu cầu riêng. Mẹ chồng vẫn sống cùng, phần lớn thời gian ở nhà hoặc trò chuyện với hàng xóm.

Có lần, một người hàng xóm kể mẹ chồng từng hỏi chị ấy có thấy người đàn ông nào thường xuyên đến tìm tôi khi bà về quê không. Nghe chuyện, tôi vừa xấu hổ vừa bực mình. Những hôm tôi ăn mặc đẹp ra ngoài gặp bạn bè, bà thường hỏi đi đâu, gặp ai, bao giờ về. Nếu đi làm về muộn, tôi cũng phải giải thích. Dù chỉ ăn tối với đồng nghiệp, tôi vẫn có cảm giác mình đang làm điều gì cần giấu giếm.

Tôi từng nhẹ nhàng khuyên bà về quê sống cùng bố chồng, thăm nom ông và gần gũi các con gái. Nhưng bà thường giận dỗi, nhắc rằng ngày trước lúc tôi khó khăn, bà chưa từng bỏ mặc mẹ con tôi. Tôi hiểu bà có lý do để cảm thấy gắn bó với gia đình nhỏ này, nhưng cũng không biết phải làm sao để bà hiểu mình cần có không gian riêng.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là chuyện tình cảm. Tôi không muốn sống một mình mãi. Vài năm gần đây, qua bạn bè giới thiệu, tôi gặp một người đàn ông khá chân thành, biết hoàn cảnh của tôi và không ngại việc tôi có con riêng. Anh muốn tìm hiểu nghiêm túc, nếu phù hợp thì tính chuyện lâu dài. Tôi cũng có tình cảm với anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mời anh về nhà, tôi lại chùn bước.

Tôi sợ anh phải đối diện với những câu hỏi riêng tư của mẹ chồng về công việc, gia đình và mối quan hệ giữa hai người. Tôi cũng ngại chuyện gặp gỡ của mình trở thành đề tài để bà kể với hàng xóm. Suốt hơn 10 năm từ ngày chồng mất, tôi chưa từng đưa người đàn ông nào về nhà, dù bản thân vẫn mong có một người đồng hành.

Có lúc tôi nghĩ nên nhờ em chồng đón mẹ về quê, nhưng lại sợ bị cho là bạc bẽo. Bà đã giúp mẹ con tôi trong những năm tháng vất vả nhất, nay khi tôi có nhà cửa, công việc ổn định lại muốn bà rời đi, nghĩ đến đó tôi thấy áy náy. Tôi không muốn cắt đứt tình nghĩa với mẹ chồng, càng không muốn khiến gia đình chồng hiểu lầm rằng tôi đang tìm cách gạt bà ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi sẵn sàng thăm nom, hỗ trợ bà khi cần, nhưng cũng mong được tự quyết định chuyện tình cảm và tương lai.

Tôi nên nói thế nào để mẹ chồng hiểu và chấp nhận trở về quê sống cùng bố chồng mà không làm tổn thương bà? Làm sao để tôi vừa giữ được tình nghĩa với gia đình chồng, vừa có thể bắt đầu một cuộc sống mới? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.