Jun Phạm, Quốc Thiên “đấu đá” trong Quán nhà Haha, Minh Hằng phải lên tiếng

Tập 4 “Quán nhà Haha” tiếp tục hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực Huế của dàn nghệ sĩ Jun Phạm, Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm, Bùi Công Nam, Duy Khánh và các thành viên. Bên cạnh chuyến tham quan làng cổ Phước Tích hơn 500 năm tuổi, chương trình mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười khi cả nhóm trở lại công việc bán hàng với thực đơn chay.

Sau một ngày vắng mặt vì lịch trình riêng, Quốc Thiên trở lại quán cùng những món quà dành tặng mọi người. Trước đó, trong bữa tối của cả nhà, nam ca sĩ đã gọi điện về hỏi thăm. Vừa nhìn thấy cô Bé qua màn hình, Quốc Thiên ngọt ngào cất tiếng “con chào má”, khiến không khí gia đình thêm thân mật.

Dàn cast “Quán nhà Haha” tiếp tục hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực Huế trong tập 4.

Ngay khi trở lại, Quốc Thiên nhanh chóng nhập cuộc cùng các thành viên chuẩn bị đón khách. Lần này, Quán nhà Haha đổi vị với hai món chay gồm bún nước và miến khô. Trong lúc bàn bạc tên gọi, Hai Thiện hào hứng đề xuất đặt tên hai món lần lượt là “Thủy Tinh” và “Sơn Tinh”.

Ý tưởng tưởng chừng đơn giản lại khiến cả nhóm nhiều lần nhầm lẫn giữa hai món ăn. Không khí trong bếp vốn đã tất bật càng trở nên rối ren khi các thành viên vừa phải nhớ tên món, vừa chuẩn bị nguyên liệu và phục vụ thực khách.

Cả Thuận đảm nhận vị trí bếp trưởng món miến khô, trong khi cô Bé phụ trách bún nước. Các thành viên còn lại chia nhau sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị dụng cụ và phục vụ khách. Quốc Thiên có phen liên tục “rơi lệ” khi cắt hành, còn Ngọc Thanh Tâm khiến Jun Phạm và Minh Hằng không khỏi lo lắng với màn xào cà rốt gặp trục trặc.

Quốc Thiên trở lại Quán nhà Haha, nhanh chóng nhập cuộc chuẩn bị thực đơn chay cùng các thành viên.

Đáng chú ý, dù đang chuẩn bị thực đơn chay, Jun Phạm và Quốc Thiên vẫn không quên những màn tranh luận quen thuộc. Khi thưởng thức ly trà do Ngọc Thanh Tâm pha, Jun Phạm nhận xét trà hơi nhạt. Quốc Thiên lập tức phản bác, cho rằng vị trà như vậy mới giúp giải khát.

Từ một lời nhận xét về ly trà, cả hai nhanh chóng bước vào màn tranh luận qua lại đầy hài hước. Chứng kiến tình huống này, Minh Hằng phải lên tiếng: “Bán đồ chay nhưng tâm không tịnh”. Câu nói của nữ ca sĩ khiến màn tung hứng giữa các thành viên càng thêm thú vị.

Không chỉ Jun Phạm và Quốc Thiên, Duy Khánh cũng góp phần tạo nên những tình huống gây cười trong ngày bán hàng. Được giao nhiệm vụ lấy nguyên liệu và dụng cụ, nam diễn viên liên tục chạy tới chạy lui để hỗ trợ gian bếp.

Trong lúc phục vụ, Duy Khánh còn mải đứng uống nước sau khi nhận món từ khách mà quên thông báo lại cho bếp. Anh nhanh chóng bị Hai Thiện và Minh Hằng nhắc nhở vì khiến quá trình chuẩn bị món ăn bị gián đoạn.

Chưa dừng lại ở đó, Duy Khánh còn biến việc gọi món thành một màn kể chuyện khi nhiệt tình giải thích cho thực khách về Sơn Tinh - Thủy Tinh, gắn với tên gọi hai món chay của quán. Dù phần giới thiệu khá dài dòng, các vị khách vẫn vui vẻ hưởng ứng và tung hứng cùng nam diễn viên.

Khép lại ngày bán, Quán nhà Haha đón hai vị khách đặc biệt là mẹ của Ngọc Thanh Tâm và dì của Jun Phạm. Sự xuất hiện của người thân các thành viên đánh dấu một cái kết ấm cúng sau ngày làm việc nhiều tiếng cười.

Bên cạnh những tình huống hài hước trong gian bếp, tập 4 còn đưa khán giả đến với làng cổ Phước Tích, nơi có nghề gốm truyền thống lâu đời. Tại đây, các thành viên được trải nghiệm làm gốm, thưởng thức bánh bông cây tiến vua và tìm hiểu câu chuyện về chiếc om đất từng dùng để nấu cơm dâng vua.

Trong cuộc gặp gỡ với cụ Diễn, nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng, các thành viên được nghe kể về lịch sử nghề gốm Phước Tích, cũng như những trăn trở trong việc gìn giữ và truyền nghề cho thế hệ trẻ. Theo lời cụ Diễn, những chiếc om dùng để nấu cơm tiến vua sau khi hoàn thành không được giữ lại trong làng mà phải đập vỡ để tránh phạm thượng.

Bánh bông cây tiến vua cùng nhiều món bánh truyền thống của Huế.

Trở về nhà sau chuyến tham quan, cả nhóm quây quần bên nồi cháo bò do cô Bé chuẩn bị. Sự đảm đang, tháo vát nhưng luôn nhẹ nhàng của cô trở thành nguồn cảm hứng để Cả Thuận, Hai Thiện và Ba Nam cùng sáng tác một ca khúc về hình ảnh người con xứ Huế.