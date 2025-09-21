Có tiền nhàn rỗi nên gửi tiết kiệm hay đầu tư vàng?

Hãy tỉnh táo và kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân (Ảnh minh họa AI)

Thói quen gửi tiết kiệm từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến của người Việt. Với đặc điểm an toàn, ít rủi ro, lại được đảm bảo bởi hệ thống ngân hàng, gửi tiết kiệm gần như phù hợp với tất cả mọi người, từ người thu nhập thấp đến người có nguồn vốn lớn. Trong giai đoạn lãi suất huy động tăng nhẹ, mức sinh lời từ 5-6%/năm cũng được coi là “hợp lý” cho những ai đề cao tính ổn định và không muốn mạo hiểm.

Tuy nhiên, khi giá vàng trong và ngoài nước liên tục biến động, có lúc tăng mạnh, tâm lý nắm giữ vàng lại trỗi dậy. Vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn. Đặc biệt, giai đoạn bất ổn địa chính trị hay kinh tế toàn cầu, giá vàng thường đi lên, tạo ra kỳ vọng sinh lời cao hơn so với gửi tiết kiệm truyền thống.

Song, đầu tư vàng cũng không hề dễ dàng. Giá vàng trong nước thường chênh lệch đáng kể so với thế giới, khiến nhà đầu tư cá nhân đối mặt với rủi ro mua cao – bán thấp. Hơn nữa, vàng không sinh lợi định kỳ như tiền gửi ngân hàng. Nhà đầu tư chỉ có lợi khi giá tăng, trong khi nếu đi xuống, khoản vốn bỏ ra có thể bị “giam” trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia tài chính, việc chọn kênh đầu tư nào phụ thuộc vào mục tiêu, khẩu vị rủi ro và thời gian nắm giữ của mỗi người. Nếu ưu tiên an toàn, ổn định, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn hợp lý. Nếu chấp nhận biến động để tìm cơ hội sinh lời cao hơn, vàng có thể là một kênh thay thế. Tuy nhiên, lời khuyên chung là không nên “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Một tỷ lệ phân bổ hợp lý giữa tiết kiệm và vàng sẽ giúp cân bằng giữa sinh lời và an toàn.

Thực tế, nhiều gia đình Việt đang chọn cách song song: vừa gửi một phần tiền tiết kiệm để có lãi ổn định, vừa mua vàng để dự phòng dài hạn. Cách làm này giúp họ tránh rủi ro khi một kênh gặp biến động, đồng thời tận dụng được lợi thế của cả hai.

Trong bối cảnh kinh tế chưa hết khó lường, “chọn mặt gửi vàng” – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Quan trọng nhất, mỗi người cần xác định rõ nhu cầu tài chính của mình: ngắn hạn cần tiền mặt thì gửi tiết kiệm, dài hạn muốn bảo toàn giá trị thì cân nhắc vàng.

Dù chọn hướng nào, sự tỉnh táo và kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân mới là chìa khóa giúp dòng tiền nhàn rỗi không chỉ “nằm im” mà còn sinh lợi bền vững.