Đột kích quán bar, phát hiện nam ca sĩ có 8 lệnh truy nã

Ngày 20/9, Yahoo đưa tin khoảng 1h sáng 11/9, khi tiến hành kiểm tra tại quán bar trên đường Lâm Sâm Bắc ở quận Trung Sơn (Đài Bắc), cảnh sát phát hiện nam nhân viên phục vụ có biểu hiện khả nghi như vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lảng tránh...

Nghi ngờ có vấn đề, cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và thực sự có được thu hoạch ngoài ý muốn. Lực lượng chức năng nhận thấy gương mặt của nhân viên phục vụ không khớp với giấy tờ. Sau quá trình xác minh và tra hỏi, cảnh sát xác định người này là ca/nhạc sĩ Điền Phẩm Tường (nghệ danh Điền Hựu Tường) - tội phạm trốn truy nã.

Cảnh sát tình cờ phát hiện Điền Phẩm Tường trong lúc kiểm tra quán bar lúc rạng sáng.

Điền Phẩm Tường (35 tuổi) bị tình nghi dính líu nhiều vụ lừa đảo và rửa tiền, bị tòa án và viện kiểm sát tại 6 địa phương (bao gồm Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Đông…) phát tổng cộng 8 lệnh truy nã.

Trong quá trình trốn truy nã, Điền Phẩm Tường sử dụng giấy tờ tùy thân của anh họ để xin làm nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ đêm.

Qua tìm hiểu, Điền Phẩm Tường là cái tên khá có tiếng trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc), bắt đầu được biết đến vào năm 16 tuổi khi tham gia chương trình tuyển chọn ngôi sao Siêu cấp tinh quang đại đạo (Super Star Avenue). Điền từng ra mắt single, thậm chí có thời gian sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp nhưng không tạo được tiếng vang.

Sau này, do gánh nặng nợ nần, anh ta sa vào con đường sai trái, lợi dụng danh nghĩa ca sĩ để lừa đảo.

Cảnh sát cho biết thủ đoạn của Điền Phẩm Tường là lợi dụng mác ca/nhạc sĩ, đăng tin bán vé nội bộ concert Trương Học Hữu và nhiều nghệ sĩ khác như Châu Kiệt Luân, IU, Taylor Swift... Sau khi nhận tiền, anh ta liền “mất tích”. Nạn nhân của anh ta trải khắp Đài Loan (Trung Quốc). Nạn nhân cho biết tài khoản mạng xã hội của Điền Phẩm Tường liên tục đăng tải các video liên quan đến âm nhạc, cũng như tương tác với bạn bè và gia đình, không giống như tài khoản lừa đảo thông thường, khiến họ mất cảnh giác.

Năm 2024, truyền thông phanh phui thủ đoạn bán vé giả của Điền Phẩm Tường, trục lợi hơn một triệu nhân dân tệ (hơn 140.000 USD). Tuy nhiên, anh ta không hoàn tiền.

Anh ta bị cáo buộc liên quan đến bảy vụ lừa đảo và một vụ rửa tiền. Vì nhiều lần không ra hầu tòa, các cơ quan tư pháp liên tiếp phát lệnh truy nã đối với người này.

Theo cảnh sát, sau vụ bắt giữ vào rạng sáng 11/9, Điền Phẩm Tường bị đưa về đồn theo quy định, rồi giao cho tòa án ở Đài Bắc. Tòa ban hành quyết định tạm giam ngay sau đó.

Điền Phẩm Tường đang bị tạm giam, chờ xét xử.