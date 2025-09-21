Mẹ vợ lắp camera theo dõi con rể tương lai gần 1 năm và cái kết xúc động

Nguyễn Huệ (SN 1999, quê ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) có gần 1 năm làm “con rể chưa chính thức” của bà Nguyễn Thu Thảo (SN 1977, cùng quê). Cách đây 2 tháng, anh đã được làm “con rể chính thức” sau khi vượt qua rất nhiều bài “kiểm tra nhân phẩm” khắt khe từ mẹ vợ.

Bà Thảo và chàng rể trên sóng Mẹ chồng nàng dâu. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Con gái bà Thảo là Diễm Mi (SN 2000), có ngoại hình đặc biệt với chiều cao chỉ 1m25. Thương con gái chịu nhiều thiệt thòi, bà Thảo luôn mong Mi tìm được một người đàn ông hiền lành, tử tế để có thể gửi gắm cuộc đời. Chính vì vậy, bà tỏ ra rất cẩn trọng và kỹ lưỡng trong việc “chọn rể”.

Gần một năm trước, Huệ theo bạn gái về nhà ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của bà Thảo về chàng trai là vẻ hiền lành, lễ phép, song trong lòng bà vẫn còn nhiều hoài nghi: “Liệu cậu ấy có thật lòng với con gái mình không?”.

Sau vài lần tiếp xúc, bà quyết định hỏi thẳng Huệ: “Khi mới quen Mi qua mạng, con có biết Mi nhỏ vậy không?”. Huệ đáp: “Con biết! Nhìn hình ảnh Mi là con nhận ra rồi”.

Bà hỏi tiếp: “Tướng tá con bảnh như vậy sao con không kiếm người bạn phù hợp với mình mà lại quen con cô?”. Huệ thành thật nói: “Con cũng không biết! Khi thấy hình ảnh Mi, con cảm thấy thương và muốn quen em ấy”.

Bà Thảo xúc động khi nhắc đến cô con gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Bà Thảo vẫn chưa hết khúc mắc, tiếp tục hỏi: “Con quen Mi, con đã chuẩn bị tâm lý khi ra đường bị người ta kỳ thị chưa?”. Huệ nói, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc đó, thậm chí đã nói rõ với gia đình và được gia đình ủng hộ.

“Tôi sợ con gái không đủ bản lĩnh để vượt qua những áp lực đó”, bà Thảo trải lòng.

Trong thời gian Huệ và Mi quen nhau, bà Thảo luôn âm thầm quan sát để hiểu rõ tình cảm của đôi trẻ, đồng thời tìm hiểu thêm về tính cách và lối sống của chàng rể tương lai.

Mi khi đó làm việc tại tiệm bánh của gia đình, Huệ thường xuyên sang thăm hỏi và giúp đỡ. Thấy vậy, bà Thảo lắp camera tại tiệm để xem cách Huệ đối xử với con gái mình. Huệ thừa nhận, anh không hề biết sự xuất hiện của chiếc camera này.

“Tôi xem camera thì thấy Huệ rất chân thành. Trong lúc ăn uống hay làm việc, tôi thấy Huệ chăm sóc con gái mình chu đáo. Tôi cũng dần an tâm”, bà Thảo chia sẻ.

Tháng 7/2025, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, Huệ và Mi tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Sau gần 1 năm quan sát, bà Thảo đã hoàn toàn tin tưởng để gửi gắm cô con gái nhỏ cho Huệ.

Sau nhiều thử thách, cuối cùng Huệ đã lấy được thiện cảm từ phía gia đình vợ. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể thời gian qua rất tốt đẹp. Bà Thảo hài lòng về chàng rể hiền lành, lễ phép, đàng hoàng, đặc biệt, yêu thương con gái bà hết mực.

“Tôi xem Huệ như con cái trong nhà. Giữa chàng rể và nhà vợ không có khoảng cách”, bà Thảo nói.

Bà Thảo thừa nhận, bà vẫn luôn mang trong lòng nỗi lo về việc sinh nở của con gái. Bà nhiều lần đưa con gái đi khám và tin tưởng con vẫn có thể mang bầu, sinh nở như mọi phụ nữ khác. Tuy nhiên, bà lo lắng đứa trẻ sinh ra sẽ có dáng dấp nhỏ nhắn như con gái của mình.

“Tôi từng hỏi Huệ ‘Nếu con của con sinh ra giống Mi thì con có buồn không?’. Huệ nói ‘Con chấp nhận. Trời cho sao thì con nhận vậy’. Nhờ đó, tôi cũng yên tâm hơn”, bà Thảo chia sẻ.

Trên sóng Mẹ chồng nàng dâu, bà Thảo bật khóc nhắn nhủ đến chàng rể: “Mong con bảo bọc con gái mẹ suốt cuộc đời. Sau này dù không còn ba mẹ, con vẫn yêu thương Mi như vậy”.

Huệ xúc động đáp: “Con sẽ luôn yêu thương, chăm sóc con gái mẹ”.

Nghe vậy, bà Thảo càng xúc động, nước mắt tràn mi.