Nỗi khổ của cô gái mắc bệnh dị ứng nước

Abigail Beck sống tại thành phố Tucson, bang Arizona mắc chứng mề đay do nước (aquagenic urticaria). Đây là tình trạng y khoa hiếm gặp, hiện mới ghi nhận khoảng 100 ca trên thế giới. Bác sĩ chẩn đoán bệnh cho cô vào tháng 4/2022, sau khi nhận thấy nước mắt gây bỏng rát mặt và việc tắm rửa khiến da nổi mề đay.

Abigail cho biết các sinh hoạt cơ bản như khóc hay uống nước đều gây bỏng, buồn nôn, đau ngực và tăng nhịp tim. Từ khi phát bệnh, cô ngừng uống nước lọc, chuyển sang dùng viên bù nước, nước tăng lực và nước ép lựu nguyên chất.

Hiện tại, Abigail không còn cảm giác khát và chán ghét mùi vị của nước lọc. Giới y khoa đang cân nhắc phương pháp truyền dịch tĩnh mạch để cung cấp chất lỏng lâu dài cho cô.

Abigail Beck (19 tuổi) ở thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ bị nôn mửa, da bỏng rát khi chạm vào nước. Ảnh: Kennedy News and Media

Căn bệnh cản trở mọi hoạt động thể chất của nữ sinh. Mồ hôi hay nước mưa đều gây kích ứng da, buộc cô phải mặc nhiều lớp quần áo trùm kín khi ra ngoài. Cô cũng phải kiểm tra nhãn mác thực phẩm để tránh các thành phần chứa nước. Vài ngày trước, việc vô tình uống nước thể thao khiến cô bị co thắt dạ dày, đau ngực và chóng mặt suốt 4 giờ.

Dấu hiệu dị ứng của Abigail xuất hiện từ tuổi dậy thì năm 2019. Ban đầu, gia đình tưởng nguồn nước sinh hoạt hoặc kem dưỡng da có vấn đề, trước khi nhận ra mề đay bùng phát sau mỗi lần tắm. Hiện nữ sinh tắm hai ngày một lần bằng cách uống thuốc kháng histamin và steroid. Cô luôn xả nước nhanh, bước ra ngay lập tức và lau khô người để giảm thiểu thời gian da tiếp xúc với chất lỏng.

Tình trạng thiếu thông tin y khoa về hội chứng này khiến gia đình lo lắng. Bác sĩ chưa thể đánh giá nguy cơ tử vong, dù bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường ở hệ tim mạch. Ông Michael Beck, bố của Abigail, đang tìm các giải pháp bù nước an toàn để duy trì sức khỏe cho con.

Bác sĩ da liễu Alison Ehrlich, Trung tâm Da liễu và Nghiên cứu Foxhall, Washington phân loại mề đay do nước thuộc nhóm mề đay vật lý. Mẩn ngứa thường bùng phát sau 20-30 phút da tiếp xúc với chất lỏng, mồ hôi hoặc nước mắt. Y học hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hội chứng này.