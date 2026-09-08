Cầu thủ U23 Thường Châu năm ấy: 29 tuổi kể về cú trượt khỏi hào quang sân cỏ

Năm 21 tuổi, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại trở về từ Thường Châu (Trung Quốc) cùng thế hệ U23 Việt Nam tạo nên cơn sốt chưa từng có. Khi ấy, những cầu thủ trẻ trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam, còn Trọng Đại là một trong những cái tên được kỳ vọng sẽ tiến xa. 8 năm sau, câu chuyện của Trọng Đại được nhắc đến theo một cách khác.

Trong bài chia sẻ mới đây, cựu tuyển thủ kể lại hành trình từ cậu bé 11 tuổi rời gia đình để theo đuổi bóng đá, những năm tháng được đào tạo tại CLB Viettel, khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia cho đến giai đoạn sự nghiệp dần trượt khỏi quỹ đạo.

Trọng Đại kể về giai đoạn trở về từ U23 Thường Châu năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại.

Từ cậu bé 11 tuổi xa nhà đến đội trưởng U19 Việt Nam

Trọng Đại bắt đầu rời nhà đi theo bóng đá từ năm 11 tuổi. Một năm sau, anh gia nhập lò đào tạo trẻ Viettel và lần lượt thi đấu ở các đội U13, U15, U17, U19, U21.

Những năm tháng ấy đưa Trọng Đại đến với các đội tuyển trẻ Việt Nam. Anh từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam, trước khi cùng U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017.

Đó là giai đoạn tên tuổi Trọng Đại gắn với hình ảnh một tiền vệ trẻ giàu triển vọng. Đỉnh điểm là năm 2018, khi anh được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á tại Thường Châu. Trọng Đại khi ấy mới 21 tuổi.

Những hình ảnh về các cầu thủ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm ấy đã trở thành một phần ký ức đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Với một cầu thủ trẻ, việc được đứng trong tập thể ấy cũng đồng nghĩa với việc mở ra rất nhiều kỳ vọng cho tương lai. Nhưng chính Trọng Đại thừa nhận, những năm sau đó không đi theo con đường mà anh từng nghĩ.

Khi “hào quang” đến quá sớm

Theo chia sẻ của Trọng Đại, gia đình anh từng có hoàn cảnh khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng ủng hộ con trai theo đuổi bóng đá. Có thời điểm, anh trở thành niềm tự hào của gia đình khi liên tục xuất hiện trong các đội tuyển trẻ quốc gia.

Thế nhưng, cùng với danh tiếng, tiền bạc và những mối quan hệ cũng đến nhanh. Trọng Đại nhìn nhận bản thân khi ấy còn trẻ, thiếu sự trưởng thành và kỷ luật cần thiết để kiểm soát cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Hào quang đến quá sớm khiến anh dần đánh mất phương hướng.

Bước ngoặt tiêu cực, theo lời kể của Trọng Đại, xảy ra trong thời gian thi đấu cho CLB Nam Định. Ban đầu, anh cho một người đàn anh trong đội mượn tiền. Sau đó, Trọng Đại bị cuốn vào cá cược. Từ suy nghĩ có thể thắng một lần để lấy lại số tiền đã mất, anh tiếp tục chơi và càng cố gỡ càng thua. Mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trọng Đại kể có những lúc tâm lý bị cuốn hoàn toàn vào chuyện tiền bạc, chỉ mong trận đấu kết thúc thật nhanh để trở về tiếp tục tìm cách gỡ lại những gì đã mất. Đó cũng là lúc bóng đá, thứ từng là giấc mơ từ năm 11 tuổi, bắt đầu bị đẩy xuống phía sau.

29 tuổi, sự nghiệp dừng lại giữa những ngã rẽ

Nhìn lại, Trọng Đại không phủ nhận trách nhiệm của bản thân. Từ một cầu thủ trẻ được kỳ vọng, anh trải qua nhiều lần thay đổi CLB, những khoảng thời gian không duy trì được phong độ và rồi gặp chấn thương đứt dây chằng.

Ở tuổi 29, Trọng Đại không còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp như những năm tháng trước. Trong khi đó, gia đình tiếp tục đối diện với khó khăn khi mẹ anh mắc bệnh ung thư. Bản thân Trọng Đại rơi vào cảnh không có việc làm ổn định. Có thời điểm, anh cho biết trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng. Sự tương phản ấy khiến câu chuyện của Trọng Đại trở nên đặc biệt.

Một người từng cùng U23 Việt Nam tạo nên những ngày tháng đáng nhớ ở Thường Châu, từng được xem là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam, giờ phải lên mạng xã hội tìm một công việc để trang trải cuộc sống.

Trọng Đại từng nói về sự thay đổi ấy bằng một sự chua xót: Ở tuổi 21, anh trở về từ Thường Châu giữa sự chào đón của hàng triệu người; ở tuổi 29, anh đối diện với chấn thương, thất nghiệp và những nỗi lo toan của gia đình.

Không xin tiền, chỉ xin một cơ hội làm việc

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của Trọng Đại là anh không muốn câu chuyện của mình được nhìn như một lời kêu gọi thương hại. Anh thừa nhận những sai lầm từng mắc phải và cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn ấy. Điều anh mong muốn lúc này không phải tiền bạc được cho không, mà là một công việc để có thể tự kiếm sống bằng sức lao động của mình.

“Đừng cho em tiền” là thông điệp được Trọng Đại nhấn mạnh khi đăng bài tìm việc. Đằng sau lời cầu cứu ấy không chỉ là câu chuyện của một cựu cầu thủ đang thất nghiệp. Đó còn là lời kể của một tài năng từng đứng ở một vị trí rất cao trong bóng đá trẻ Việt Nam nhưng không thể đi tiếp theo quỹ đạo mà nhiều người từng kỳ vọng.

Từ thời U23 Việt Nam vào năm 2018 đến tuổi 29 là một quãng đường đủ dài để ánh hào quang lùi lại phía sau và cũng đủ để Trọng Đại nhìn thẳng vào những lựa chọn từng khiến sự nghiệp của mình chệch hướng. Giờ đây, điều anh tìm kiếm không còn là những tiếng vỗ tay trên sân cỏ, mà đơn giản là một công việc để tự nuôi sống bản thân và gia đình.