Thủ môn nghiệp dư bất ngờ kế vị vua trẻ nhất thế giới

Ngày 7/9, Telegraph đưa tin George Desmond Kamurasi - đội trưởng CLB SE Dons ở Bexleyheath, phía đông nam London (Anh) - bất ngờ trở thành người lãnh đạo Vương quốc Tooro tại quốc gia Đông Phi Uganda.

Theo truyền thông Uganda, vào ngày 4/9, Ủy ban kế vị Hoàng gia Tooro gồm 21 thành viên đã lựa chọn Kamurasi làm omukama (vua) tiếp theo.

Kamurasi là em họ của Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV - người qua đời ở tuổi 34 vào ngày 27/8 sau thời gian điều trị ung thư.

George Desmond Kamurasi được chọn làm vua mới của Tooro.

Vua Oyo Nyimba lãnh đạo vương quốc truyền thống có khoảng 800.000 dân kể từ năm 1995, khi ông mới 3 tuổi. Thời điểm đó, ông được công nhận là vị quân vương đang trị vì trẻ nhất thế giới.

Cynthia Natkoto - nhà văn Uganda - nhận xét: “Tân vương Desmond Kamurasi có vẻ là người có khả năng tập hợp lực lượng tốt, không vòng vo, quyết liệt. Đối với người dân Tooro, đó là phẩm chất tốt”.

Theo di chúc của ông nội cả hai người, Vua George Rukidi III, Kamurasi đứng thứ hai trong danh sách kế vị Vua Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III - cha Vua Oyo, đồng thời là chú của thủ môn 36 tuổi.

Tin tức về vua mới khiến dư luận Uganda xôn xao, bởi trước đó các quan chức cấp cao đều khẳng định Vua Oyo Nyimba dù chưa từng kết hôn, nhưng có để lại con trai làm người kế vị.

Ông Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki - Thủ tướng Tooro - đã nói về người kế vị bí mật này ngay trong thông báo về cái chết đột ngột của Vua Oyo. Ông Akiiki lưu ý danh tính hoàng tử sẽ công bố vào thời điểm thích hợp, theo truyền thống và phong tục của Vương quốc Tooro.

Trong bài đăng chia buồn vào ngày 29/8, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cũng nhắc lại vấn đề này. Lãnh đạo quốc gia Đông Phi nhấn mạnh Thái hậu Best Kemigisa đã xác nhận với ông về sự tồn tại của bé trai.

Tuy nhiên, Charles Kamurasi - người đứng đầu dòng tộc hoàng gia Babiito, triều đại cai trị Tooro qua nhiều thế hệ - lại bác bỏ tư cách kế vị của bé trai bí ẩn. Theo The Times, ông Kamurasi khẳng định Rukidi IV không có con.

George Desmond Kamurasi vừa cùng đội bóng đánh bại Erith Town với tỷ số 2-0 để giành quyền vào vòng loại thứ hai FA Cup vào ngày 5/9. Theo các trang tin Uganda, ông được cho là không muốn rời Anh.

SE Dons - đội lần đầu tham dự FA Cup trong năm nay - dự kiến làm khách trên sân Greenways vào ngày 12/9, trùng với thời điểm diễn ra tang lễ dự kiến của Rukidi IV. Giới truyền thông phỏng đoán khả năng cao Kamurasi không có mặt dự tang lễ anh họ.

Người kế nhiệm được công bố trong khi danh tính con trai Vua Oyo vẫn còn là bí ẩn.

Reuters đưa tin thi hài Vua Oyo được đưa từ Mỹ về Uganda ngày 4/9, sau đó được trực thăng quân sự đưa về khu vực vương quốc Tooro. Chính phủ Uganda đã quyết định tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Giai đoạn tang lễ chính thức kéo dài 9 ngày, kết thúc bằng lễ an táng ngày 12/9.

Chính phủ Uganda tuyên bố đảm nhận toàn bộ công tác chuẩn bị và chi phí chính cho tang lễ. Tổng thống Museveni chỉ đạo thành lập một ủy ban liên bộ để tổ chức lễ tang. Uganda cũng chi trả cả hóa đơn y tế trước khi Vua Oyo qua đời và chi phí đưa thi hài từ Dallas (Mỹ) về Uganda.