Liên tục bị người yêu cũ đe dọa gửi ảnh giường chiếu cho chồng nếu không “chiều”

Bị đe dọa gửi ảnh giường chiếu

An đang có một cuộc sống cùng người chồng mới cưới rất hạnh phúc. Chồng luôn yêu thương, chăm sóc cô từng chút một. Ai trong nhà cũng vui vì cô lấy được một chàng rể vừa có học thức, gia đình căn bản lại yêu chiều vợ như anh.

Bố mẹ chồng đã nghỉ hưu. Từ ngày về ra mắt nhà chồng, An đã nhận được tình cảm rất ấm áp từ ông bà. Nhiều khi chồng cô còn ghen tị tình cảm mà ông bà dành cho con dâu yêu chiều hơn cả con đẻ. Mọi thứ với An trôi qua êm đềm, hạnh phúc như vậy cho tới khoảng 2 tháng nay bất ngờ người yêu cũ gọi điện. Cuộc sống của An bắt đầu đảo lộn. Cuối cùng cô phải tìm tới chuyên gia tâm lý để được can thiệp.

An kể, người yêu cũ liên tục gọi điện để gặp cô. Dù cô van xin anh ta buông tha mình vì đã có gia đình nhưng người yêu cũ liên tục đe dọa, nhắn tin. Trước những lời đe dọa, An quyết định giấu chồng đến gặp người yêu cũ một lần để nói cho ra nhẽ.

Anh ta đã nói không thể yêu được người khác và luôn nhớ đến những ngày hai người mặn nồng. Anh ta còn nói đang lưu rất nhiều ảnh nhạy cảm của cả hai. Dù bảo chuyện cũ đã chấm dứt, nhưng anh ta nói An có thể qua lại mà không cần bỏ chồng. An phải "chiều" anh ta nếu không những tấm ảnh nóng của 2 người sẽ được gửi đến cho chồng cô.

Ảnh minh họa

An lo sợ bởi chuyện cũ của mình người chồng hiện tại không hề biết. Chồng An chỉ biết là cô có người yêu cũ, nhưng không biết là giữa họ từng có thời gian chung sống với nhau. Cũng đã có lần An định kể hết cho chồng nghe, nhưng vì tính ghen của chồng, cô lại thôi và chưa bao giờ nhắc đến. Giờ đây An lo sợ chồng biết mọi chuyện. Sợ chồng không chịu được cú sốc này, gia đình sẽ tan nát. An như người mất hồn, trong khi người yêu cũ liên tục nhắn tin đe dọa đòi gặp và bắt phải "chiều".

Làm gì khi bị người yêu cũ đe dọa

Những câu chuyện người yêu cũ đòi níu kéo tình cảm, đe dọa như trường hợp của An không phải là hiếm. Để bảo vệ mình trước những níu kéo điên cuồng của người yêu cũ không phải cô gái nào cũng làm được. Theo chuyên gia tâm lý, khi yêu nhau không đến được mà quyết định buông tay, bạn đừng vì nhìn thấy người yêu cũ đau khổ, bi lụy mà mềm lòng vì lúc này chỉ là sự thương hại. Hãy giữ lập trường, kiên quyết từ chối vì một khi mềm lòng bạn sẽ khó thoát được mối quan hệ nhập nhằng. Người yêu cũ cố níu kéo bằng mọi cách dù biết nửa kia đã có cuộc sống mới nhiều khi chỉ vì chính họ. Họ không muốn bị "đá", chứ không hẳn là còn tình cảm sâu đậm. Vậy nên trước những lời đường mật cần có bản lĩnh.

Một lưu ý nữa, bạn tuyệt đối không cáu gắt, tỏ thái độ miệt thị đối phương. Thay vì dùng những lời lẽ tiêu cực cần nói chuyện tôn trọng. Việc cư xử cực đoan dễ khiến đối phương bất mãn và gây ra những chuyện không hay cho cả hại. Trong mọi trường hợp có đối tượng liên lạc với mình, thông báo việc đang nắm giữ những hình ảnh, clip "nóng" và đe dọa tung lên mạng, gửi tới người thân… việc đầu tiên cần làm là phải trấn tĩnh để có ứng xử khôn khéo.

Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hương, việc tỏ ra bất cần, thách thức… với đối tượng tán phát tài liệu là không khôn ngoan vì có thể do bực tức, đối tượng sẵn sàng chứng minh thứ chúng có. Khi đã bị phát tán, việc kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan là rất khó. Khi bị đe dọa, ứng xử hợp lý nhất lúc này là tỏ thái độ nhũn nhặn, lịch sự, hợp tác để có thời gian xác minh, xác thực lại nguồn thông tin. Căn cứ vào nội dung hình ảnh, thông tin, điều đối tượng nói… bạn có thể hình dung, đánh giá được tính nghiêm trọng của sự việc.

Khi bạn nhận thấy ngươi yêu cũ cư xử, hành động vượt quá giới hạn như đe dọa, khống chế hay thậm chí là hành vi bạo lực thì hãy nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và cơ quan có thẩm quyền. Lúc này, một mình khó có thể đối phó với một người trong trạng thái mất kiểm soát, hành động quá khích.

Trường hợp đối phương có những lời dọa dẫm ảnh hưởng đến danh dự và tính mạng, các chuyên gia khuyên, bạn cũng nên ghi âm và chụp lại chứng cứ để nhờ đến sự hỗ trợ của pháp luật. Theo đó, nếu đối phương đe dọa dùng vũ lực để quan hệ tình dục là tội cưỡng dâm, đe dọa tung clip nóng thì tố cáo hành vi làm nhục người khác, đe dọa giết thì tố cáo hành vi đe dọa giết người…

