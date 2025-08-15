Cưới 11 tháng chưa cho động phòng, cô dâu bị tòa buộc trả lại sính lễ

Tại nông thôn Trung Quốc, phong tục "tiền sính lễ" đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong những năm gần đây, khi số tiền này ngày càng gia tăng. Một vụ việc đáng chú ý vừa xảy ra tại tỉnh Hà Bắc, khi một cặp đôi sinh năm 2000 tổ chức hôn lễ nhưng sau 11 tháng vẫn chưa thực hiện "nghĩa vụ vợ chồng".

Khi người chồng quyết định kiện ra tòa, tòa án đã phán quyết rằng bên nữ phải hoàn trả số tiền sính lễ lên tới 180.000 nhân dân tệ (khoảng 657 triệu đồng). Vụ việc này không chỉ phản ánh những áp lực tài chính trong hôn nhân mà còn gợi mở nhiều câu hỏi về các giá trị văn hóa trong xã hội hiện đại.

Theo đó, bản án sơ thẩm cho thấy nguyên đơn họ Hà, nam, sinh năm 2000, bị đơn họ Quách, nữ, sinh năm 2002, cha mẹ của cô cũng bị liệt vào danh sách bị cáo. Anh Hà cho biết, hai bên quen nhau qua giới thiệu, đính hôn vào ngày 17/5/2021, và ngày 4/3/2024 tổ chức lễ cưới theo phong tục làng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đó, do tình cảm rạn nứt, từ ngày 2/2/2025 hai người sống ly thân.

Ngoài ra, anh Hà cho biết trước khi cưới, hai người không có nền tảng tình cảm yêu đương, trong 11 tháng chung sống không hề “phát sinh quan hệ vợ chồng”. Anh Hà nói, vợ mình “luôn viện đủ lý do để ra ngoài”, thỉnh thoảng ngày lễ hoặc cuối tuần mới về nhà chồng nhưng vẫn ngủ riêng.

“Nếu tôi yêu cầu quan hệ vợ chồng, cô ấy sẽ nổi giận, nhất quyết không đồng ý”, anh Hà kể. Nhiều đêm anh phải chịu đựng trong ấm ức, mất ngủ.

Anh Hà cho biết không thể tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân giả dối như vậy. Anh cáo buộc giữa hai người thực chất là “hôn nhân chết”, nhà gái chỉ mượn cớ đám cưới để nhận số tiền sính lễ lớn.

Phía cô Quách phản bác, cho rằng số tiền sính lễ mà bên nam yêu cầu trả lại không khớp thực tế. Cô nói thời điểm ly thân là ngày 18/3/2025, khi anh Hà và mẹ đuổi cô ra khỏi nhà, dẫn tới việc chia tay. Cô Quách khẳng định, “điều này chứng tỏ lỗi nghiêm trọng thuộc về nguyên đơn”, và tiền sính lễ theo nguyên tắc “nếu có tình cảm thì không trả”.

Bản án chỉ ra, trước và sau khi cưới, anh Hà đã đưa tiền sính lễ cho nhà gái là 204.000 nhân dân tệ (khoảng 745 triệu đồng), cộng thêm 21.400 nhân dân tệ (khoảng 78 triệu đồng) để mua nhẫn vàng, dây chuyền vàng, bông tai vàng, mua máy tính giá 8.900 tệ (khoảng 32 triệu đồng) và điện thoại 6.500 tệ (khoảng 24 triệu đồng).

Của hồi môn của cô Quách gồm tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước, tủ quần áo, xe máy, 16 chiếc chăn, 10 bộ chăn ga bốn món, chăn lông vũ, chăn tơ tằm, và 10 chiếc đệm.

Tòa án xác minh, mặc dù hai bên đã tổ chức hôn lễ nhưng không có quan hệ vợ chồng. Khi xem xét tranh chấp về tài sản liên quan đến hôn nhân, cần cân nhắc cả quy định pháp luật và phong tục tập quán. Dù lý do gì, việc hai người không sống như vợ chồng là tình huống nghiêm trọng. Do đó, bị đơn phải chịu trách nhiệm hoàn trả phần lớn tiền sính lễ.

Tòa phán quyết, 3 bị cáo phải trả lại cho nguyên đơn 180.000 nhân dân tệ, phần của hồi môn được giữ lại cho bên nữ.