"Có tiền đừng vào 3 chốn, không tiền chớ gần 2 hạng người"

Người xưa dặn: “Có tiền đừng vào ba chốn, không tiền chớ gần hai hạng người”, lời răn tưởng đơn giản nhưng chứa cả kho kinh nghiệm sống. Hiểu và làm theo, bạn sẽ tránh được nhiều thị phi, giữ được danh dự và sống một đời an yên, vững vàng.

Có tiền không vào 3 chốn

Tiền bạc có thể mang lại sự giàu có xa hoa nhưng cũng có thể dẫn đến những cám dỗ và rắc rối. Do đó, các bậc cổ nhân đã khuyên rằng, khi có nhiều tiền, mọi người nên tránh xa 3 nơi này:

1. Chốn cờ bạc

Ở nhiều quốc gia, các sòng bài đang ngày càng phát triển thành những cơ sở quy mô lớn, thu hút đông đảo người chơi. Tuy nhiên, đây là những nơi mà mọi người dễ dàng bước vào nhưng lại rất khó để rời đi. Hệ quả là không ít người, dù có tài sản lớn, đã phải trắng tay, tán gia bại sản và gia đình tan vỡ. Dù bạn có giàu có đến đâu, hãy cẩn trọng và tuyệt đối tránh thử vận may tại những chốn này.

2. Chốn ăn chơi

Những địa điểm giải trí trụy lạc có thể dễ dàng làm suy yếu ý chí và làm mờ lý trí của con người, dẫn đến việc họ dần đánh mất mục tiêu sống. Do đó, những người có chí hướng và tài chính vững mạnh cần phải tuyệt đối tránh xa những nơi này.

3. Cửa góa phụ

Người xưa từng nói: “Cửa góa phụ thị phi nhiều”, nhấn mạnh rằng chúng ta không nên để bản thân rơi vào những rắc rối tình cảm, đặc biệt là đối với những người đã có gia đình. Chỉ một sai lầm nhỏ trong đời tư cũng có thể làm tổn hại đến danh dự và hạnh phúc của mỗi người.

Đây là lời răn dạy của cổ nhân.

Không tiền chớ gần 2 hạng người

Khi rơi vào cảnh túng thiếu, đó chính là lúc gian nan thử thách, phơi bày rõ nhất bản chất thật của bạn bè và người thân. Dù có thể nghèo về vật chất nhưng ý chí và khát vọng không được phép nhỏ bé. Hãy luôn nhớ tránh xa 2 hạng người sau.

1. Kẻ “thừa nước đục thả câu”

Đây là hạng người luôn mừng thầm khi thấy người khác gặp khó khăn, luôn mang tâm lý “xem kịch” và chờ thời cơ hạ bệ. Khi bạn giàu có, họ xu nịnh, tâng bốc nhưng khi bạn sa cơ, họ không những ngoảnh mặt mà còn tìm cách khiến bạn khốn đốn hơn.

Trong những lúc khó khăn, nếu bạn đã nhận ra bản chất thật sự của những người xung quanh, hãy nhớ rằng khi bạn vượt qua được giai đoạn đó, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với họ. Bởi lẽ, bản chất của họ có thể trở thành một mối nguy hiểm cho bạn trong tương lai.

2. Kẻ vô tình vô nghĩa, chỉ biết lợi dụng

Khi bạn nghèo khó, nhiều người từng thân thiết sẽ lập tức xa lánh, sợ liên lụy. Họ chỉ biết “chia ngọt” nhưng không bao giờ “sẻ bùi”. Khi bạn cần giúp đỡ, họ tìm mọi cách tránh né để không phải chìa tay hỗ trợ.

Giao du với hạng người này chỉ khiến bạn mất thêm lòng tự trọng bởi họ chẳng bao giờ thực sự coi trọng bạn.

Câu nói “Có tiền không vào 3 chốn, không tiền chớ gần 2 hạng người” là kết tinh kinh nghiệm của người xưa, nhắc nhở khi giàu phải giữ mình, tránh xa nơi dễ sa ngã, khi nghèo phải giữ chí, tránh xa kẻ tiểu nhân. Làm được như vậy, cuộc đời mới an yên.