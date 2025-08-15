Cô gái "phải lòng" người đàn ông có 3 con với 3 người phụ nữ

Vượt qua quá khứ, Tố Quyên quyết cưới người đàn ông từng có 3 con.

Tập 7 chương trình "Thuận vợ thuận chồng" mang đến câu chuyện đặc biệt của cặp đôi Anh Nguyên – Tố Quyên. Dù chồng từng có 3 con với 3 người vợ trước, Tố Quyên vẫn lựa chọn gắn bó, bởi tin vào tình yêu chân thành và sự thay đổi của anh.

Gặp nhau từ thời phổ thông qua mối quan hệ bạn bè, Tố Quyên coi Anh Nguyên như “anh Hai”. Khi ấy, anh đã lập gia đình ở TP.HCM, còn chị sống tại Nha Trang nên cả hai không nảy sinh tình cảm. Gần 10 năm sau, khi đều trải qua đổ vỡ hôn nhân, họ tình cờ kết nối lại. Anh Nguyên đã ly hôn 6 năm, sống một mình, đồng cảm với hoàn cảnh của chị. Từ những cuộc trò chuyện, họ tiến tới hôn nhân.

Trước câu hỏi có ngại việc chồng từng có ba con, Tố Quyên thẳng thắn cho biết: “Tôi không coi đó là rào cản. Người trước không trân trọng tôi, còn chồng tôi thương tôi thật lòng”. Con trai riêng của chị vui vẻ gọi Anh Nguyên là “bố”.

Cuộc sống chung ban đầu không tránh khỏi mâu thuẫn. Chị ví mình là “lửa nhỏ”, chồng là “lửa lớn”, dễ bùng tranh cãi. Cả hai cùng đam mê du lịch, kiếm tiền, nhưng sự ghen tuông của anh Nguyên từng gây xung đột, thậm chí dẫn tới ý định chia tay. Anh thừa nhận trước đây nóng tính, có lúc mất kiểm soát, nhưng đã thay đổi để giữ gìn hạnh phúc.

Gia đình chị Quyên ban đầu lo lắng vì quá khứ của anh, song Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao cho rằng anh Nguyên đã làm tròn trách nhiệm với con cái. Bản thân chị Quyên khẳng định chồng không còn “gái gú”, luôn rủ vợ đi cùng mọi nơi. Khi có thêm con chung, anh Nguyên quyết tâm ổn định, tập trung lo cho gia đình.

“Chồng khiến tôi tin vào tình cảm chân thành và sự thay đổi vì yêu”, Tố Quyên nói, dù thừa nhận đôi khi vẫn ghen với vợ cũ của chồng.