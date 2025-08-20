Ghen tuông, chồng làm điều đáng sợ khi vợ ngủ say

Vụ án mạng kinh hoàng từng xảy ra tại quận Mueang, tỉnh Mae Hong So, Thái Lan. Một phụ nữ 53 tuổi bị sát hại bằng một quả bom tự chế từ bóng bàn trong lúc đang ngủ, nghi phạm là người chồng 53 tuổi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc, cảnh sát thu thập được nhiều quả bom bóng bàn chưa sử dụng.

Theo truyền thông địa phương, vào đêm 5/8 năm ngoái, ông Yon (54 tuổi) đã chạy đến nhà trưởng thôn cầu cứu, nói rằng có kẻ đã giết vợ mình là bà Luen. Trưởng thôn cùng dân làng ngay lập tức đến hiện trường và báo cảnh sát.

Sáng hôm sau, cảnh sát và pháp y đã đến khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân có vết rách dài trong miệng, khuôn mặt đẫm máu và một số răng rơi trên giường. Tại hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy một quả bom bóng bàn đã sử dụng và nhiều quả chưa sử dụng. Tất cả đều được thu giữ làm bằng chứng và thi thể nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm chi tiết.

Điều đáng chú ý là thái độ của ông Yon khi cảnh sát đang thu thập chứng cứ. Ông tỏ ra thờ ơ và không có biểu hiện đau buồn, trái ngược hoàn toàn với cô con gái tên Song (24 tuổi) vừa từ xa chạy về, khóc nức nở tại hiện trường.

Ông Yon khai với cảnh sát rằng đêm xảy ra sự việc, ông ngủ cùng vợ nhưng không nghe thấy tiếng nổ. Đến nửa đêm tỉnh dậy mới phát hiện vợ đã tắt thở và không biết kẻ sát nhân đột nhập vào nhà lúc nào.

Tuy nhiên, dân làng đều nghi ngờ chính ông Yon là thủ phạm. Họ cho rằng ông đã nhét quả bom vào miệng vợ khi bà đang ngủ say, kích nổ rồi chạy đi "giả vờ báo án".

Theo lời kể của dân làng, ông Yon thường xuyên gây gổ với vợ mỗi khi say rượu, tỏ ra ghen tuông và kiểm soát, không cho vợ ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bà Luen không nghe lời, vẫn đi chùa tụng kinh qua đêm cùng một số người lớn tuổi trong làng, khiến ông Yon bất mãn.

Mọi người đều tin rằng, hung thủ không thể là ai khác vì bà Luen tính tình lương thiện, không ai muốn hãm hại bà. Hơn nữa gia đình ông Yon không hề khá giả, loại trừ trường hợp giết người cướp của. Ngay cả con gái của họ cũng tin rằng chính cha mình đã sát hại mẹ.

Sau khi điều tra, cảnh sát trưởng Mae Hong Son cho biết, đây là vụ án do tranh chấp trong gia đình. Nghi phạm khi bị bắt giữ để thẩm vấn đã thừa nhận mình là người đã giết vợ.

Theo lời khai của nghi phạm, vào tối hôm đó, sau khi trở về nhà trong tình trạng say xỉn, anh ta đã có cuộc cãi vã với vợ. Trong cơn tức giận, anh ta đã đánh vợ đến bất tỉnh. Đáng chú ý, sau khi vợ ngã xuống, nghi phạm đã nhét một quả bom bóng bàn vào miệng vợ và dùng bật lửa để châm ngòi đốt.